Fyring af erhvervsdirektør fik konsekvenser for Thomas: - Jeg blev fyret, før jeg kom i gang

MORS:- Samme dag som Tinna Malmborg blev opsagt, ringede hun til mig. Jeg var på vej ind til Thy Huset, hvor jeg arbejdede indtil udgangen af juli, for at hilse på nogle tidligere kolleger. Jeg havde en aftale med Tinna om eftermiddagen samme dag, hvor jeg skulle snakke opstart på mit nye job med hende og de to andre erhvervskonsulenter. Hun kunne så fortælle, at hun var blevet opsagt, og det ville også betyde noget for mig, idet bestyrelsen havde besluttet at ophæve min kontrakt.

Thomas Rosenkrands måtte køre ind til siden og standse bilen for at fordøje den melding. Samtalen foregik 9. august, hvor Tinna Malmborg blev afskediget som direktør i Morsø Erhvervsråd som fyldigt beskrevet i Nordjyske. Straks efter blev hun af formand Tage Odgaard Nielsen beordret til at ringe til den ekstra erhvervskonsulent, som hun tilbage i starten af maj havde ansat med bestyrelsens accept. Nu kunne han så mindre end en uge før få at vide, at han ikke skulle starte alligevel.

- Det var brandærgerligt. Det var en stilling, som lå rigtig godt til mig. Jeg skulle både arbejde med virksomhedskontakt og kommunikation, som jeg for begge deles vedkommende havde erfaring med fra et erhvervsnetværk i Durup, hvor jeg bor, og fra min tid som virksomhedskonsulent for henholdsvis Thy Erhvervsforum og Skive Business, siger Thomas Rosenkrands.

Løn i september

Den mandag, hvor han skulle have startet, mødte han ind i Holgersgade til et aftalt møde med formanden for Morsø Erhvervsråd.

- Da fik jeg min officielle opsigelse, og vi fik en snak om tingene. Tage begrundede den med økonomi. Der skulle fremadrettet kun være to erhvervskonsulenter plus den nye direktør, der skal ansættes senere. Jeg fik en fair behandling, og Morsø Erhvervsråd betaler mig løn til udgangen af september, fordi man har ophævet min kontrakt, siger Thomas Rosenkrands.

Thomas Rosenkrands har oplevet et turbulent 2022 med farvel til både Thy Erhvervsforum og Morsø Erhvervsråd. Sidstnævnte ovenikøbet før han kom i gang. Arkivfoto

Specielt i denne forbindelse er, at Thomas Rosenkrands omtrent oplever et deja-vu i forhold til, hvad han kort forinden havde være ude for i det ligeledes turbulente Thy Erhvervsforum, der først på året fyrede Anne Hansen som erhvervschef.

- Jeg var ansat, da vores chef blev strittet ud, og da jeg fandt ud af, hvem den nye chef skulle være, var jeg sikker på, at jeg skulle finde nyt arbejde, for det her kom ikke til at gå. Hvis ikke jeg var blevet opsagt ultimo marts, havde jeg selv sagt op. Så søgte jeg og fik det her job på Mors, men det bliver så heller ikke til noget. Nu må jeg på jobjagt igen, siger en trods alt fortrøstningsfuld Thomas Rosenkrands.