Gågade spærret: Brand udvikler sig voldsomt - ældre mand på sygehus til tjek for røg

NYKØBING MORS: Beredskabet i Nykøbing Mors kæmper onsdag formiddag hårdt for at slukke en brand i en to en halv etages ejendom i gågaden i Nykøbing.

Gågaden er helt spærret af, så brandfolkene kan arbejde i fred, og så andre ikke kommer i fare under branden, der har udviklet sig voldsomt, som det kan ses i videoen herunder:

Alarmen til Nordjyllands Beredskab lød klokken 09.04.

Branden er tilsyneladende opstået i lejligheden ovenover børnetøjsbutikken Nif Nif på Vestergade 4, fortæller NORDJYSKEs mand på stedet Carsten Tolbøll.

- Ifølge de oplysninger, jeg har kunnet få, er branden opstået i en miniovn hos en ældre mandlig beboer i lejligheden over børnetøjsbutikken. Den mand er kørt med ambulance til sygehuset i Thisted til tjek for røgforgiftning, forklarer Carsten Tolbøll.

Han fortæller, at indehaveren af børnetøjsbutikken Helle Lynggaard blev adviseret af en nabo. Helle Lynggaards mor kom kort efter forbi brandstedet og kunne konstatere, at alt i butikken er ødelagt, da vand er fosset ned fra slukningsarbejdet og ind i butikken.

Ilden stod på det tidspunkt ovenud af taget på den brændende bygning.

Foto: Bo LehmNORDJYSKE Medier

