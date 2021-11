Går du med en restauratør i maven? Så billigt kan du købe din egen nordjyske kro

KARBY:For bare 750.000 kr. kan du nu blive den lykkelige ejer af din helt egen kro.

Der er tale om det tidligere Karby Kro & Festlokaler på Næssundvej i Karby, som er blevet udbudt til salg hos ejendomsmægler Anja Hensberg.

Ud fra salgsopstillingen fremgår det, at ejendommen består af privat bolig på 166 kvm samt erhvervslokaler på i alt 279 kvm på en 801 kvm stor grund.

Der er med andre ord rigelig plads at boltre sig på, hvad end man drømmer om egen restaurant, Bed & Breakfast, butik, selskabslokaler, oplevelsesvirksomhed, catering eller noget helt andet.

Sælger af ejendommen er Poul Lund, der har ejet kroen i 43 år.

- De første 15 år drev jeg den som kro, og det var en udmærket forretning. Men så kom kartoffelkuren i slut-80'erne og lagde lidt en dæmper på det hele, fortæller Poul Lund.

Han og hustruen havde begge fuldtids ansættelse oveni, og det blev efterhånden for meget:

- Vi havde også fået tre børn i mellemtiden, og vores liv var alt for stresset, så vi lavede forretningen om til selskabslokaler, hvor folk kunne leje sig ind, ligesom et forsamlingshus. Og det drev vi faktisk frem til 2016, hvor jeg gik på pension, siger han.

Umiddelbart derefter blev ejendommen sat til salg, men selvom der var flere interesserede købere, lykkedes det ikke dengang at få ejendommen solgt.

- Det skyldes, at banken ikke var med på ideen. Vi havde en køber, der havde økonomien i orden, men banken vendte tommelfingeren ned på grund af postnummeret, siger Poul Lund.

I de mellemliggende år er ejendommen blevet grundigt renoveret, og nu skal et salg forsøges igen. Poul Lund er fyldt 71 år, og ægteparret drømmer om noget mindre, hvor de kan nyde deres otium:

- Vi vil gerne bo i et lille parcelhus på 120 kvm med et værksted, hvor jeg kan gå og skrue lidt. Vi har også fået en flok børnebørn, så der er nok at se til.

Salget bliver ikke en guldrandet forretning for ægteparret, men det vejer ikke tungt for Poul Lund:

- Det er faktisk udbudt til den samme pris, som jeg købte det for for 43 år siden. Men vi har været snusfornuftige gennem årene, lad os sige det på den måde. Så vi kommer ikke til at mangle noget, siger han.

Så går du med en drøm i maven om rigelige kvadratmeter på Mors, kan du se salgsopstillingen hos Anja Hensberg her.