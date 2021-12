Går ikke videre med valgklage: - Jeg har opnået det, jeg havde håbet på

MORS:Enhedslistens spidskandidat ved kommunalvalget i Morsø Kommune Pia Thorsen har valgt ikke at gå videre med sin valgklage til indenrigsministeriet.

Under valgkampen ved kommunalvalget blev Pia Thorsen selv anmeldt for ovetrædelse af valgloven i form af sådan ”valgagitation på et valgsted”, da hun tilbød at være til stede på Morsø Folkebibliotek for at hjælpe bekendte med at brevstemme.

Som følge af anmeldelsen reagerede Pia Thorsen derfor, da hun så borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) holde parkeret foran Morsø Kommunes administrationsbygning. Bygningen er nemlig at betragte som et valgsted, eftersom borgere kan brevstemme ved Borgerservice.

Pia Thorsens klage blev behandlet på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde tirsdag 30. november. Her kom en enig kommunalbestyrelse frem til, at man ikke ville lade valget gå om, og dermed blev klagen afvist.

Pia Thorsen, der selv var til stede på tilhørerpladserne ved det pågældende møde, har besluttet sig for ikke at gå videre med klagen. Hun havde mulighed for at anke kommunalbestyrelsens beslutning til indenrigsministeriet, men hun har valgt ikke at køre sagen videre.

- Jeg synes, jeg har opnået det, jeg havde håbet på: At vise, at loven er lige for alle, også for borgmesteren. Og jeg tror, de har forstået budskabet, siger Pia Thorsen.