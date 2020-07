Gal eller genial: Morsingbo melder krig mod Lego

NYKØBING:Byggeklodserne fra Lego og perlerne fra Hama er kendt over hele verden af legeglade børn.

Men nu erklærer 58-årige Poul Kjær Torbensen krig mod de etablerede legetøjsgiganter. Han har taget patent på et helt nyt legetøj, der lyder navnet Molifaks og som ifølge en pressemeddelelse er et tre i en legetøj, der kombinerer de gode elementer fra Lego-klodsen og Hama-perlen. Af pressemeddelelsen fremgår det, at Molifaks er et patenteret byggelegetøjssystem i form af rørperler og dertil hørende samlemuffemoduler.

Poul Kjær Torbensen er cand.merc., og at morsingboen mener sit indtog på legetøjsmarkedet seriøst understreges af, at han springer ud på dybt vand. Efter 14 år som underviser i innovation, afsætning og virksomhedsøkonomi skal teori nu omsættes til praksis. Poul Kjær Torbensen har således sagt farvel til sin lektortitel for at hellige sig sit Molifaks-projekt.

Molifaks har adresse i Nykøbing, hvor det pt. pustes til live fra familiens spisebord ved brug af 3D-printede samlemuffemoduler og indkøbte rørperler.

I første omgang vil produktionen foregå hos underleverandører i Danmark og/eller i Kina, men det er hensigten, at produktionen på længere sigt skal insources i det omfang, det findes relevant.

Afsætningsmæssigt er der ifølge pressemeddelesen tale om et Born-global-produkt, da både byggeklodser og rørperler i forvejen er udbredt i hele verden og derfor er det også den strategi, der skal forfølges med vægt på e-handel, hvor den kommende lancering på Kickstater.com udgør det første trin.

Poul Kjær Torbensen er godt klar over, at det er frejdigt sådan at melde krig mod en global mastodont som Lego.

- Jeg melder krig mod er et citatet fra en gammel børneleg fra gaden med kridt og bold. Det var egentlig ikke udgangspunktet for projektet, men det er reelt der, det er endt. Og hvis man skal vinde en krig, så er det vigtigt at være bevidst om, hvem modstanderen er. Det har på en måde overrasket mig, hvor protektionistisk Lego er. Jeg er blevet afvist af underleverandører, fordi de, som leverandør til Lego, ikke må levere til andre legetøjsproducenter. Der mangler i nogen grad Pippi-Langstrømpe-logik i toppen af Lego, og det passer rigtig dårligt med deres mantra om at styrke den kreative udfoldelse. Selvom jeg har haft lyst til det mange gange, så saver man bare ikke i en Lego-klods for at få enderne til at passe. Men det er faktisk meningen med Molifaks. Her er alt tilladt, siger Poul Kjær Torbensen i pressemeddelelsen, hvor han også oplyser, at Molifaks ventes introduceret på markedet inden udgangen af året.