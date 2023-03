Gamle ældreboliger skal væk

HVIDBJERG:- De boliger er opslidte. De er for gamle, for utidssvarende og for små. Så nu beder vi om at få dem taget ud af almenboligsektoren, så de kan blive revet ned.

Det siger Meiner Nørgaard (DD), formand for udvalg for teknik og miljø i Morsø Kommune. Han taler om seks ældreboliger på adressen Næssundvej 346 A-F i Hvidbjerg. De ligger inde midt i Hvidbjerg Plejecentret, men er ikke en del af det kommunale plejecenter.

Alligevel er det kommunen, der hænger på udgiften til manglende huslejer. Morsø Ældreboligselskab overdrog ved nytår 2021 de fritliggende boliger til kommunen. Det var en betingelse fra selskabet side, at disse boliger indgik i den handel, der blev indgået om seks ældreboliger i Vejerslev, men overtagelsen i Hvidbjerg var ikke just nogen gevinst for kommunen.

- Dengang var kun halvdelen af husene udlejet, og siden sommeren 2022 har de alle stået tomme. Så de belaster kommunens økonomi, og det vil vi gerne sætte en stopper for. Når de seks boliger er væk, kan grunden anlægges til et grønt areal, som kan komme plejecentret til gavn og glæde, siger Meiner Nørgaard.

Økonomien siger, at kommunens udgift til tomgangsleje er 370.800 kr. årligt. Der vil være udgifter til nedrivning med mere på 285.000 kr. men da der var sat penge af til vedligeholdelse, bliver nettoudgiften kun på knap 34.000 kr. Beslutningen skal forelægges kommunalbestyrelsen 28. marts, og inden bulldozeren kan gå i gang, skal nedrivningen godkendes af Landsbyggefonden og Social- og Ældreministeriet.

Det er ikke fordi, der ikke er et behov for boliger i Hvidbjerg til pensionister, der mere eller mindre kan klare sig selv. Og det behov vil kommunen gerne imødekomme.

- Vi har fået en henvendelse fra Hvidbjerg Beboerforening om muligheden for at udvikle nye almene boliger på Sydvestmors. Foreningen har bedt om at få et møde med Morsø Kommune, og det har vi sagt ja tak til. Så samtidig med, at vi forbereder en nedrivning, ser vi på planer for at bygge nyt, siger udvalgsformanden.