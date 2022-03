Gammel gård skal drives af frivillige: Her er bestyrelsen

SKARREGAARD:Den ny forening, der skal stå for driften af Skarregaard Naturcenter, har fået en formand. Det er dyrlæge Knud Kjærgaard, der sammen med seks andre blev valgt til foreningens bestyrelse på den stiftende generalforsamling i sidste uge.

Ni personer stillede op til valget. Foruden Knud Kjærgaard består bestyrelsen af Tage Andersen, næstformand, Anette Toft Jensen, kasserer, Jonas Korsgaard, sekretær, Marina Andersen, Anette Jensen og Hanne Haaning. Uffe Gorm Nielsen og Anette Stagstrup bliver suppleanter, som kommer til at deltage i bestyrelsesmøderne.

- Det næste, der kommer til at ske, er, at vi vil prøve at skabe os et overblik over, hvad vi er blevet tilbudt at overtage. Og så vil vi tage en forhandling med kommunen om den samarbejdsaftale, der er stillet i udsigt, at foreningen kan få, siger Knud Kjærgaard og tilføjer:

- Vi kan ikke begynde at overtage ansvaret for noget, som vi ikke kender forudsætningerne for. Lige nu er der kun ubesvarede spørgsmål.

Planen er, at samarbejdsaftalen skal godkendes af foreningens medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling. Her vil bestyrelsen også fremlægge sine visioner og mål for fremtiden.

Knud Kjærgaard forventer, at bestyrelsen får en høj grad af selvbestemmelse inden for rammerne.