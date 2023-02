Gammel molergrav kan udvides: Sjælden plante må dog ikke graves væk

SKARREHAGE:Virksomheden Imerys får nu lov til at udvide et tidligere graveområde, som ligger tæt på fabrikken på Skarrehagevej. Men de får ikke lov at bortgrave helt så meget af det naturbeskyttede overdrev, som de oprindeligt havde søgt om.

Det tidligere graveområde har siden slutningen af 1990'erne ligget som et stort hul midt på marken mellem Skarrehagevej og den store molergrav lige syd for fabrikken. I de mellemliggende år har skrænterne i den efterladte molergrav udviklet sig til overdrev og er blevet omfattet af paragraf 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Imerys er imidlertid i fuld gang med at udvide den store molergrav østpå og ønsker derfor at kunne bortgrave skrænterne, der nu står som en vold mellem det aktive graveområde og det gamle hul. Allerede i 2018 modtog Morsø Kommune en ansøgning fra virksomheden om dispensation til bortgravning af det beskyttede overdrev. Dengang blev der søgt om at bortgrave 5000 kvadratmeter overdrev.

Imerys oplyste over for Nordjyske i 2019, at man forventede at kunne få adgang til omkring 300.000 kubikmeter moler i området.

Den tidligere molergrav, som siden har udviklet sig til naturbeskyttet overdrev, ses som en vold nederst i graveområdet. Nu er der givet tilladelse til at bortgrave de nordligste skrænter Kilde: Skråfoto, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Morsø Kommune gav virksomheden den ønskede dispensation i september 2019. Afgørelsen blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforenings afdeling på Mors. To og et halvt år senere, i marts 2022, besluttede Miljø- og Fødevareklagenævnet at ophæve kommunens afgørelse og hjemvise sagen til fornyet behandling, idet man ønskede bedre undersøgelser af projektets indvirkning på bilag IV-arter som specielt markfirben, der gerne lever på sydvendte skrænter.

Fandt sjælden orkide

Nu har Morsø Kommune behandlet sagen igen og har besluttet at give dispensation til bortgravning af cirka 3400 kvadratmeter overdrev, hvilket er mindre end i den oprindelige dispensation. Det er kun de nordlige skrænter og et stykke af den vestlige skrænt, der må bortgraves. Dette anslås at give Imerys adgang til cirka 90.000 kubikmeter moler.

Årsagen til indskrænkningen af tilladelsen er, at der i forbindelse med undersøgelsen af forekomst af bilag IV-arter blev konstateret en bestand af purpur-gøgeurt på overdrevet, og den ønsker man at bevare.

Orkideen purpur-gøgeurt er kategoriseret som sjælden på den danske rødliste og er desuden opført som en ansvarsart for Danmark, som man derfor har et særligt ansvar for at beskytte. Ifølge Miljøstyrelsen findes planten kun i dele af Jylland, hvor den er temmelig sjælden i Nordjylland og meget sjælden i Vest- og Østjylland.

Purpur-gøgeurt kan blive over en halv meter høj og vokser blandt andet på enge og i kalkgrave. Planten er ligesom øvrige orkideer fredet. Arkivfoto: Torben Hansen

Ingen markfirben

Morsø Kommune kiggede efter markfirben i området i 2019 uden at finde nogle. I 2021 og 2022 blev der foretaget nye undersøgelser i råstofgraven over tre solrige sommerdage hvert år og stadig uden at finde spor af markfirben.

I både 2021 og 2022 fik kommunen i øvrigt konsulenten til at undersøge yderligere henholdsvis syv og 15 lokaliteter på Mors, som kunne være potentielle levesteder for markfirben. Heller ikke disse steder blev dyret registreret.

"Kommunen vurderer derfor, at markfirben har en meget begrænset udbredelse på Mors, og at der med stor sikkerhed ikke findes markfirben i eller i nærheden af den pågældende råstofgrav", fremgår det af den nye dispensation til Imerys.

Klagefristen for den ny tilladelse udløb 31. januar. Morsø Kommune oplyser, at der ikke er indkommet klager over afgørelsen.