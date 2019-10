Gasudslip i Nykøbing: 82 er evakueret, en kørt til observation

NYKØBING MORS: Et gasudslip tirsdag aften kort før klokken 21 satte en del af Nykøbing Mors på den anden ende. Beredskabet måtte nemlig afspærre et større område for at være sikker på, at ingen skulle komme til skade i forbindelse med udslippet eller ved et uheld få sat ild i gassen, der ikke var blevet antændt ved bruddet.

To er blevet tilset af en læge, og en af dem er kørt til hospitalet i Thisted til observation efter evakueringen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. I alt er 82 blevet evakueret ud af det afspærrede fareområde.

Foto: Bo Lehm

- Vi har afspærret et område, der er 300 meter i længden og så 100 meter ud til hver side fra bruddet. Blandt andet måtte vi evakuere bankohallen, siger indsatsleder Henrik Gade Jespersen.

Da brandfolkene rykkede ind, kunne de ikke gøre andet end at evakuere folk i området, der heldigvis er et industriområde, der er mere eller mindre affolket om aftenen, og så afvente, at teknikere fra naturgasselskabet dukkede op og kunne lukke for gassen.

Nogle medarbejdere på Hama i nærheden blev dog spærret inde i kantinen, idet de ikke måtte komme ud.

Bruddet er sket ved en underboring af en vej, hvor man bruger en "raket" til at trække et rør til fx ledninger. Denne raket har så ramt gasledningen og slået hul på den, oplyser politiet.

- Det er en 160 mm gasledning, der er brudt hul på i forbindelse med noget gravearbejde omkring de her rør. Vores forholdsordre er at fjerne alle antændelseskilder og så evakuere de her folk, siger indsatslederen.

Bruddet er sket cirka 20 meter nord for krydset Soltoften/Ringvejen, skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter. Fareområdet er 300 m mod nord op til Limfjordsvej - mod vest til Bakkegårdsvej mod øst til Nørrebro og mod syd til Skomagerbakken.

Alle skal holde sig indendøre og lukke døre og vinduer, tilføjer politiet.