Gasudslip i Nykøbing: Flere er evakueret

NYKØBING:Et gasudslip i et villakvarter har ført til at Midt- og Vestjyllands Politi har udsendt en beredskabsmeddelelse.

Den går på, at der på adressen Fuglebakken 26 i Nykøbing Mors onsdag formiddag er sket et brud på en gasledning.

Politiet opfordrer i den sammenhæng beboere sydvest for adressen til at blive indendøre og lukke døre og vinduer. Meddelelsen gælder for adresserne på Fuglebakken, Rylevej, Vagtelvej, Ris Alle, Ternevej og vest for Vesterbro i Nykøbing Mors.

Samtidig opfordrer politiet folk til straks at søge væk fra området, hvis man kan lugte gas.

Redningsberedskaber og politiet er fremme på stedet, og området er afspærret.

Henrik Gade, indstatsleder ved Nordjyllands Beredskab, fortæller til NORDJYSKE, at det var en gravemaskine, som ramte en gasledning.

- Vi har evakueret flere på nogle af vejene omkring stedet, men gassen er ikke antændt, så det er indtil videre harmløst, så længe man holder sig uden for afspærringerne, siger Henrik Gade.

Han oplyser, at der nu er blevet lukket for strøm i området, og at der skal gang i et gravearbejde for at lukke for tilførslen af gas.

Der er ifølge Henrik Gade ingen meldinger om tilskadekomne i forbindelse med gasudslippet.

Alarmen om udslippet lød klokken 10.18.

