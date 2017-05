Geisler leverer rekordresultat

Overskuddet efter skat lyder på 27,3 mio. kr., hvilket er det bedste resultat i virksomhedens historie

Lars Langkjær er adm. direktør for Geisler A/S. Arkivfoto

NYKØBING: Overskuddet hos Skandinaviens største bordpladefabrik DFI-GEISLER A/S sætter ny rekord. Bordpladeproducenten kan præstere et overskud efter skat på 27,3 mio. kr. Resultatet er det bedste i virksomhedens historie og med en fremgang på hele 19 procent i forhold til 2015. Det skyldes blandt andet, at danskerne igen køber dyrere bordplader til køkkenet.

- I ledelsen er vi meget tilfredse med resultatet, som følger den strategi, og de mål vi havde sat os. Vores resultat viser, at vi er en yderst stabil virksomhed, der nu gennem en årrække har bevist, at vi kan levere gode resultater, påpeger Lars Langkjær, adm. direktør hos DFI-GEISLER.

Den positive udvikling har fået ledelsen til at investere yderligere i teknologi i produktionen, hvor blandt andet en vandskærende CNC-fræser er blevet indkøbt til optimal produktion af sten- og keramikbordplader.

Virksomheden oplever især stor vækst i keramikprodukter.