Genvalgt Jesper er diplomat i forhold til Venstres deltagelse i en S-ledet regering

MORS:- Uanset hvordan regeringsforhandlingerne ender, skal Venstre ind og være med ved forhandlingsbordet, så længe det overhovedet giver mening. Indflydelsen kan man få lige såvel i som uden for en regering. Det kommer helt an på, hvad man kan blive enige om, og det er en proces, vi som Venstres bagland ikke kan være del af. Derfor har vi også givet Jakob det brede forhandlingsmandat, han har fået.

Sådan taler en rigtig Venstre-mand i disse dage og uger. Jesper Balle Kristensen fra Mors er ingen undtagelse. Hjemvendt fra partiets landsmøde i Herning Kongrescenter i weekenden var han selv med til at give formand Jakob med efternavnet Ellemann opbakning og carte blanche til at få det ud af de igangværende regeringssondringer på Marienborg og i Statsministeriet, han finder bedst for Venstre og landet.

Men Jesper Balle fik selv en opbakning fra de delegerede. Han blev valgt til sin anden periode i Venstres hovedbestyrelse. Hvad sagde 1. viceborgmesteren i Morsø Kommune til forsamlingen i den to minutter lange valgtale, han fik lov at holde inden afstemningen?

- Første gang, jeg blev valgt, gav jeg mere en præsentation af mig selv end denne gang, hvor jeg mere fokuserede på, hvad jeg ser som vigtigt, hvis Venstre skal tilbage til fordums styrke. Vi skal igen være et bredt repræsenterede parti med politik på alle hylder til alle uanset postnummer. Og vi skal have udviklet vores politik, så flere kan se sig selv i Venstres projekt. Fra min synsvinkel skal vi fortsat sikre infrastrukturen i min del af landet, så vi derved også sikrer nødvendig arbejdskraft til produktionsvirksomhederne. Og når vi taler energi, klima og CO2, er det en vigtig opgave for venstre at sikre sammenhængskraften, siger Jesper Balle Kristensen.

I har mistet medlemmer, I blev næsten halveret på landsplan og mere end halveret på Mors. Frygter du, at det billede vil brede sig til næste kommunalvalg?

- Nej jeg frygter det ikke, men vi skal lave et stort stykke arbejde op til næste kommunalvalg. Heldigvis er landspolitik og kommunalpolitik to ting, men nogle er unægteligt faldet fra, og dem må vi så forsøge at vinde tilbage ved at slå på de ting, Venstre har opnået i Morsø Kommune, siger Jesper Balle Kristensen.