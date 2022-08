Gigant vender sig mod planer i omstridt toldbygning

MORS:- Nykøbing Havn er en arbejdsplads. Så dur det jo ikke, at man indretter gindestilleri tæt på kajen, hvor vi får leveret korn og foder, som skal køres væk i lastbiler. Det kunne let give anledning til farlige situationer. Kommunen har i bedste fald ikke tænkt sig om.

Ordene kommer fra Anne Pedersen fra familievirksomheden Mollerup Mølle, der hører til erhvervslivets helt store sværvægtere på Mors. Hun tager sig af bogholderi og ekspedition og er normalt ikke den Pedersen, der udtaler sig på virksomhedens vegne. Men kommunens endnu ikke afgjorte planer om at sælge den gamle toldkammerbygning i udbud og flytte turistkontoret ud af sit lejemål i huset har fået hende til at reagere. Selv om det ikke er officielt bekræftet, er det kommet frem, at forhenværende minkavler Niels Otto Skjærbæk, Fredsø, har budt på bygningen med henblik på at bruge den til gindestilleri.

- Der er anmeldt demonstration foran rådhuset her i eftermiddag, og jeg skal da derind og være med til at protestere. Jeg vil gerne støtte op om, at toldbygningen skal bevares som turistbureau, og det er vi enige om her i ledelsen, siger Anne Pedersen.

En af de store havnekunder

Foderstoffirmaet og grovvareleverandøren Mollerup Mølle er sammen med mineralvirksomheden Imerys og muslingeerhvervet de store brugere af Nykøbing Havn. Anne Pedersen siger, at Mollerup typisk får et skib ind tre gange om måneden med sojaskrå, korn, gødning med mere.

- Det giver en del kørsel på pladsen bag toldbygningen, og hvis der var en produktionsvirksomhed i den bygning, kunne det give noget tumult. Det kan ikke undgås, at der spildes på kajen, men vi fejer altid pænt op efter os. Derimod er der ingen problemer med turistkontorets kunder, som benytter den indgang, der vender væk fra pladsen, siger Anne Pedersen.

Hun sammenligner med situationen i Sillerslev for nogle år siden, hvor Brænderiet Limfjorden blev tvunget til at opgive sit lejemål på vestkajen, hvor der ligger muslingevirksomheder. Dette destilleri valgte at flytte helt væk fra øen og etablere sig i Sundsøre.

- Hvorfor var kommunen så meget imod at lade whiskydestilleriet blive på erhvervskajen i Sillerslev, når kommunen nu er medspiller på at lave noget tilsvarende på erhvervshavnen i Nykøbing? Det er mærkeligt, for kommunalbestyrelsen har da ellers haft den holdning, at de bygninger, der er i brug på havnen, skal bibeholdes, som de er og må bruges af kommunen selv, siger Anne Pedersen.

Kunne et destilleri i toldbygningen få Mollerup Mølle til at overveje at flytte sine skibsleverancer til en anden havn?

- Vi benytter også havnen i Skive. Men nej, jeg kan ikke forestille mig, at vi skal til at søge til Skive eller Aalborg, fordi det bliver for besværligt i Nykøbing. Vi har altid haft et godt forhold til den lokale kommunale havn, og mon ikke også, det her falder på plads på en fornuftig måde, siger Anne Pedersen.