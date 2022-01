Gik amok og truede bartender med hardball-pistol: Mand ville ikke vise coronapas

NYKØBING:En 39-årig mand fra Salling havde angiveligt en rigtig dårlig dag, da han torsdag eftermiddag slog vejen forbi Bodegaen i Havnegade.

Kl. 15:00 tog manden en øl fra en anden kunde og begyndte at blive ubehagelig overfor de andre tilstedeværende.

Da bartenderen, en 31-årig kvinde, bad manden om at forlade stedet, eskalerede mandens adfærd, og han gav bartenderen nogle grimme overfusninger.

Efterfølgende forlod manden stedet og gik i stedet ind på værtshuset Don Muss et par adresser længere nede ad gaden.

Her blev manden afkrævet at vise sit coronapas, og det fik ham til at koge over. Han pegede den 39-årige kvindelige bartender i ansigtet med en hardball-pistol fra en halv meters afstand.

Kl. 15:54 blev manden anholdt, oplyser politikommissær Jørgen Jensen hos lokalpolitiet i Thisted:

- Han får en sigtelse for blufærdighedskrænkelse og verbal uanstændighed mod den første bartender, og bliver sigtet for trusler på livet og uanstændig opførsel i det andet tilfælde, fortæller Jørgen Jensen, som oplyser, at politiet desuden har konfiskeret hardball-pistolen.

Manden blev taget med i detentionen, hvorfra han blev løsladt kl. 22:26.