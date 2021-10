Glad borgmester: Nærhospital kan skabe mere tryghed på Mors

NYKØBING:- Jeg er glad for, at vi er med i regeringens udspil. Jeg forventer, at et nærhospital i Nykøbing kan skabe noget mere liv, nogle flere jobs og noget mere tryghed på Mors.

Det siger Morsø Kommunes borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) i en kommentar til det udspil om mere nærhed i sundhedsvæsenet, der blev præsenteret af sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde onsdag morgen.

Borgmesteren blev ringet op af Magnus Heunicke tirsdag aften, hvor han fik en orientering om udspillet.

- Jeg synes, det er glædeligt, at regeringen har været lydhør over for, at vi her har nogle udfordringer. Man kan sige, at regionsrådet har gjort alt, hvad de kunne for at fjerne aktiviteter fra Mors, så er det dejligt at vi ser noget, der trækker i den anden retning, mener Hans Ejner Bertelsen.

Formand for Regionsrådet Ulla Astman (S) er dog ikke helt enig i den betragtning fra Hans Ejner Bertelsen.

- Da vi i 2015 var nødt til at lukke de sidste sygehusfunktioner i Nykøbing, var det af både rekrutteringsmæssige og økonomiske årsager, fordi vi i de år fik stort set ingen penge med hjem i økonomiaftalerne. Det var de kolde, hårde fakta. Jeg håber, at man kan lægge bitterheden til side, og begynde at se fremad, for det andet gavner ikke noget, slet ikke borgerne, siger Ulla Astman.

Hvad et nyt nærhospital kan komme til at tilbyde, står ikke helt klart endnu, men det kan for eksempel være opfølgningsforløb for mennesker med kronisk sygdom eller ukompliceret diagnostik såsom røntgenbilleder og blodprøver.

- Kunne vi få dialysen tilbage til Nykøbing, så ville det være godt for de patienter fra Mors, der skal i dialyse to gange i ugen. Det er væsentligt mere overkommeligt at få det foretaget i Nykøbing frem for at skulle til Thisted. Røntgen kunne være en anden ting, man kunne forestille sig, som kunne være gavnligt for sundheden og trygheden på Mors, siger borgmesteren og tilføjer:

- Men vi kender ikke økonomien i det her. Som jeg hører det, skal de fire milliarder kroner, regeringen afsætter, bruges til bygninger, så jeg ved ikke, i hvor høj grad der følger penge med til driften. Det er jo det, man kan være bekymret for. Og når vi samtidig står i en situation, hvor der er mangel på sundhedspersonale, så kan man gøre mange ting, men hvis det ender med at der er mange ubesatte stillinger så nytter det jo ingenting, erkender Hans Ejner Bertelsen og understreger:

- Men jeg tror, det kan blive godt. Det er vigtigt, at vi er med i forslaget og så må vi tage den diskussion.

Ulla Astman siger, at regionen vil se på, hvordan man får kabalen til at gå op med hensyn til bemanding.

- Vi skal få opgaverne til at passe med, hvad der findes personale til. Vi skal se på, hvilke undersøgelser og kontroller, vi kan rykke ud af hospitalerne, måske ikke alle ugens fem dage, men så på skift, siger hun og tilføjer:

- Jeg synes, det er et godt tiltag, for afstanden for mange borgere er blevet for stor. Vi er nået til et sted, hvor vores behandlingskvalitet er gået så meget frem, at vi skal have det overskud til at se på, hvordan man flytter nogle ting tættere på borgerne, siger Ulla Astman.

Tore Müller, spidskandiat for Socialdemokratiet i Morsø Kommune, glæder sig også over nyheden. Foto: Henrik Louis

Også Tore Müller, som er Socialdemokratiets borgmesterkandidat på Mors, glæder sig over nyheden fra regeringen om at styrke de lokale sundhedstilbud og åbne op for nye funktioner.

- Det her er en gylden mulighed for, at vi kan sikre nærhed til endnu flere sundhedstilbud. Samtidig vil det være medvirkende til, at vi kan sikre det nære sundhedsvæsen for os der bor lige her. Og jeg er stolt og glad for at den indsats vi har gjort for at sætte fokus på vores kommune i denne sammenhæng, har fundet vej ind i regeringskontorerne, udtaler han i en pressemeddelelse.