Glyngøres Rosa bager i tv

GLYNGØRE: Hænderne skærer i hurtigt og rutineret tempo den grove dej ud og former den til boller.

Og de smager godt, konstaterer avisens udsendte. Både rutine og tempo fik Rosa Christensen brug for, da hun i foråret deltog i optagelserne til Den Store Bagedyst på Clausholm Slot. Fra i morgen kan hele Danmark se hende dyste mod ni andre deltagere. Idéen til at deltage kom ikke fra Rosa Christensen selv. Hun driver firmaet H20 Branding, som er et koncept med reklamevandflasker, hvor virksomheder kan få deres eget tryk på flaskerne.

- Det var mit ældste barnebarn Lise, som syntes, at jeg skulle melde mig til bagedysten, siger Rosa Christensen, der i dag bliver 60 år.

- Der sker meget i denne uge. Jeg bliver 60 år, skal giftes på lørdag og fra i morgen skal jeg følge med i Den Store Bagedyst. Det bliver lidt specielt at se sig selv i fjernsynet, siger Rosa Christensen, der beskriver sin deltagelse i bagedysten som en fantastisk oplevelse.

- Jeg har fået en ekstra familie. En bagefamilie. Jeg inviterede alle deltagerne med til mit bryllup, og nogle af dem kommer på lørdag, uddyber hun.

Rosa Christensen kan godt lide at gå på jagt. Om den interesse kommer til at smitte af på hendes deltagelse i bagedysten må seerne vente med at se, lader hun forstå.

Madlavning har altid interesseret hende. Hun har ikke bagt i stor stil tidligere, men hun har dog bagt brød og kager til sin familie og til sammenkomster på sin trofaste følgesvend. Det er en orange Ballerup røremaskine med mere end 30 år på bagen.

- Efter at jeg har været med i Den Store Bagedyst, er min samling af bageudstyr vokset, fortæller Rosa Christensen, mens hun viser skuffen med udstyret frem.

Her ligger bageredskaber, farver og pynt til kager i sirlig orden i kasser, der er nemme at transportere rundt.

- Vi måtte gerne have vores eget udstyr med til optagelserne, husker hun.

Rosa Christensens bagværk har også ændret sig efter bagedysten. For hendes fascination af flotte konditorkager kommer nu også familie og venner til gode.

- Før var lagkage noget, som jeg lagde sammen med creme og flødeskum, men nu er det med mousse i stedet for, smiler hun i det hyggelige og lyse køkken i hjemmet i Glyngøre med fjordkig.

Her har hun boet i 34 år, først med sin afdøde mand og nu med sin kæreste.

Rosa Christensen bager gerne med sine børnebørn, som elsker hendes kager. Men hun kan ikke pege på et bestemt sted, hvor inspirationen til hendes kager kommer fra. Men på hylden står en af Mette Blomsterbergs bagebøger.

- Jeg får inspiration mange steder fra. Fra nettet for eksempel og hvad jeg ellers oplever. Det er meget forskelligt, men jeg har altid lavet mange kreative ting, siger hun.

Rosa Christensen har udelukkende fået positive reaktioner på sin deltagelse i DR-programmet. Hun blev valgt blandt 2000, der søgte om at være med, fortæller hun.

- Hvorfor jeg blev castet til programmet, ved jeg ikke. Men jeg er den ældste deltager, siger hun og understreger, at hun tager det helt roligt at deltage i programmet.

- Det handler bare om at bage. Hvad er det værste, som sker, hvis ikke jeg kan det, spørger hun retorisk.

Tidligere deltagere i konkurrencen har gjort det til en levevej at bage, men det er ikke et mål i sig selv for Rosa Christensen. For hun har rigeligt at se til med sit firma.

- Jeg kommer ikke til at leve af at bage kager. Men det har været en stor oplevelse at være med og det smitter da også af på en selv, men jeg har været med for sjov, erklærer Rosa Christensen og tilføjer, at det har været en stor udfordring at skulle bage på tid med snurrende kameraer omkring sig.

- Jeg har da lært meget om mig selv på den måde. Men jeg har ikke tal på, hvor mange timer, jeg har øvet mig. Mange morgener er jeg stået op klokken fem for at bage, husker Rosa Christensen.