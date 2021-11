God anden halvleg for HF Mors: U19-drenge vinder igen

NYKØBING:Det har været en god start på sæsonen for U19-drengene i Drengeligaen, hvor det er blevet til seks sejre ud af syv mulige. Og torsdag aften kunne HF Mors tilføje endnu en sejr, da de vandt 29-24 hjemme mod SHEA.

HF Mors kom fint fra start og var foran både 3-1 og 5-3. Men herefter rendte morsingboerne ind i problemer, og gæsterne tog føringen.

- Jeg synes, vi spillede fornuftigt i starten af kampen, men vi brændte lidt for meget. De begyndte at spille et duelspil mod os, og det havde vi svært ved at rette til, siger Lars Krarup, der er træner for HF Mors.

Mod slutningen af første halvleg kom SHEA foran med to, og den føring tog de med til pause.

- Der blev snakket med store bogstaver i pausen, især i forhold til koncentration og den taktiske disciplin, siger Lars Krarup.

Snakken i pausen havde hurtigt en effekt for hjemmeholdet, der i løbet af de fire første minutter af anden halvleg gik fra at være bagud med to til at føre med to.

Herefter blev det en forholdsvis lige kamp, men med 10 minutter igen slog HF Mors et hul på mere end to mål.

- I anden halvleg blev vi mere tålmodige, havde mere fart i fødderne og gjorde alt det, vi ikke gjorde i første halvleg, siger Lars Krarup.

HF Mors endte med at vinde kampen 29-24. Det skyldtes blandt andet en god defensiv, som holdt SHEA nede på 10 scoringer i anden halvleg.

- Det var en god arbejdsindsats i anden halvleg, men vi har nogle ting, vi skal arbejde på. Vi skal blandt andet arbejde med kynismen og koncentrationen, siger Lars Krarup.

Kampfakta:

Håndbold, U19 Drengeliga

HF mors

SHEA

Resultat: 29-24

Pausestilling: 12-14

Mål: Malthe Bull 6, Magnus Norlyk 5, Victor Norlyk 5, Mikkel Krog 5, Niklas Kikkenborg 3, Rasmus Houmøller 2, Jensen Vivtor Thomadsen 1, Kristoffer Vestergaard 1 og Morten Libak 1.