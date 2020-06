God nyhed for børn og unge: Mors får 780.000 kr. til ekstra sommeraktiviteter

MORS:Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er enige om en sommerpakke på i alt 200 millioner kr. målrettet børn og unge mellem seks og 17 år, og heraf går de cirka 780.000 kr. til Mors. Det betyder ekstra sommeraktiviteter for børn og unge på Mors.

Det skriver Morsø Kommune i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget glad for, at vi har et så stærkt og bredt foreningsliv på Mors. Det betyder, at det bliver en uhørt høj vifte af sommeraktiviteter, som de unge kan more sig med. Netop det, at midlerne går til de lokale foreninger, sikrer dem en ekstra håndsrækning i disse svære tider, siger Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester Morsø Kommune, i pressemeddelelsen.

Også Tore Müller (S), formand for kommunens udvalg for børn og kultur, glæder sig over det.

- Det kommer til at gøre en kæmpe forskel for både børn og unge, men også foreningerne, at der nu kommer ekstra sommeraktiviteter. Coronakrisen har været særlig hård ved de børn og unge, der i forvejen har det svært. Den delvise nedlukning af fritidsaktiviteter har betydet, at mange har savnet et pusterum og værested med andre. Derfor er jeg begejstret for, at vi nu kan være med til at give dem alle en god sommer med masser af fællesskab, aktiviteter og leg, lyder det fra Tore Müller.

Gratis aktiviteter

Der er ifølge Morsø Kommune en lang række af foreninger, der er klar.

De foreninger og institutioner, som er med til at skabe ekstra sommeraktiviteter, er Museum Mors, Limfjordsteatret, Morsø Folkebibliotek, Midtmors Sport, Nordmors Hallen/IF Nordmors, Sydvestmors Kultur og Fritidscenter samt Morsø Ungdomsskole.

Morsø Kommune oplyser, at alle aktiviteterne er gratis, og institutioner og foreninger vil selv sørge for den primære markedsføring, som de løbende vil fortælle om på deres egne hjemmesider og facebookprofiler.

Morsø Folkebibliotek vil skabe en fornemmelse af, at biblioteket også kan være en forlystelsespark for læsning, viden og kultur. Det gør de med blandt andet med Fifa og Fortnite-skole med fokus på viden om læring om gaming og indlagte fysiske aktiviteter, bl.a. konkurrence i Fortnite-dans.

Midtmors Sport byder blandt andet på badminton camp i uge 32, og derudover kan de 10-13 årige komme på Midtmors SommerCamp. I Nordmors Hallen kan man sammen med IF Nordmors lade kreativiteten flyde over, da de byder på maling på lærred, akvarel, linoleums- og trætryk, træsnitning, arbejde med strandsten.

Sydvestmors Kultur og Fritidscenter tilbyder de 10-13 årige alt fra skydning i Karby, strandhåndbold, gymnastik, springbane og klatring på VIF’s nye klatrevæg.

Morsø Ungdomsskole har lavet et tilbud af aktiviteter til de 13-17 årige. Blandt andet klubtilbud, motorværksted, mountainbike i Legind, og outdoor tur til Nationalpark Thy. Vandhundene kan glæde sig til en masse vandsport på sommercamp.