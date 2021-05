Godt tilfreds med online-borgermøde: Stor spørgelyst og gode idéer til fremtiden for Mors

MORS:Borgerne på Mors var tirsdag aften inviteret til at sige deres mening om Kommuneplan 2021-2033, og det var der ifølge borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) mange, der havde sagt ja tak til.

Borgermødet foregik digitalt, og godt 100 personer havde meldt sig til og havde mulighed for at ytre sig om fremtiden for Mors, fortæller Morsø Kommunes borgmester.

- Jeg tror ikke, vi ville have været så mange, hvis det var et fysisk møde, og jeg tror, at vi måske finder nye borgere, der interesserer sig for sådan noget her, når det foregår digitalt, siger Hans Ejner Bertelsen.

Han melder om stor spørgelyst samt gode diskussioner og idéer på det digitale borgermøde.

- Vi oplever, at hver gang vi har møde med morsingboerne, så er der en enorm lyst til at komme med idéer, der kan være med til at skabe bedre vilkår for os på Mors.

- Der kom mange gode og forskellige forslag, og nogen bliver der plads til, mens andre må sættes lidt på sidelinjen.

- Men det betyder ikke, at de bliver smidt væk. Når folk gør sig den ulejlighed at deltage i et møde, så synes jeg også, vi har en forpligtelse til at gemme de gode idéer og se på, hvor vi så kan tænke dem ind, siger Hans Ejner Bertelsen.

Måske skal fysisk og digitalt kombineres

Kommunalpolitikerne var mødt ind på administrationen på Jernbanevej i Nykøbing, så teknikere kunne hjælpe, hvis der skulle opstå problemer med kommunikationen. Selvom det digitale borgermøde gik godt, mener borgmesteren dog ikke, at det kan erstatte de fysiske møder.

- Jeg kan godt lide at mødes ansigt til ansigt, hvor man lidt uformelt kan gå rundt og få en snak. Det giver mange gode idéer og bemærkninger, og man får både ris og ros.

- Men måske skal vi kombinere de digitale og fysiske møder. Det arbejder vi videre med, og nu har vi i hvert fald nogle gode erfaringer, lyder det fra borgmesteren.

Han oplyser, at Kommuneplan 2021-2033 for Morsø Kommune skal behandles politisk i juni og sendes herefter i høring i juli.