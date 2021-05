Gratis rock i Musikværket

NYKØBING:Fredag 21. maj kan man komme til fyraftens-rock i Musikværket i Nykøbing. Det er bandet Hansen & Krog, der spiller.

Koncerten er et tiltag for at skabe liv i huset igen, nu hvor coronarestriktionerne løftes. Der er planlagt yderligere to fyraftenskoncerter i henholdsvis juni og august.