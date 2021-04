Gravemaskiner skal lade den yderste bakke stå: Kystlandskab skal ikke spoleres

Med Råstofplan 2020 får Imerys grønt lys til at begynde at grave i området øst for Skarrehagevej, som lige nu er dyrket mark (midt i billedet). Det yderste stykke ud mod kysten skal dog friholdes, så udsigten set fra stranden ikke påvirkes så meget. Foto: SDFE Skråfoto