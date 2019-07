Grov mishandling: Tre dyreværnssager med katte på en uge

THY-MORS: En et-årig rød og hvid hankat fra Thy fundet på en lokal rasteplads i fredags er en ud af tre alvorlige dyreværnssager, som Viborg Internat i Ravnstrup har modtaget på mindre end en uge. I samtlige sager er der tale om grov mishandling, siger dyrlæge Lise Svejgaard, som driver internatet der også dækker Thy og Mors.

- Den, der finder katten, forklarer, at der kører en bil ind på rastepladsen, smider katten ud og kører. Det er heldigt for katten i denne varme, at den straks samles op og bringes til os, siger Lise Svejgaard om katten fra Thy, som nu har det godt og søger nyt hjem.

261 sager siden april

Den seneste uges tre sager er desværre ikke enestående ifølge dyrlægen.

- Sagerne er grelle, men de er tre i en lang række af sager, hvor katteejere ikke tager ansvar for deres dyr. Jeg vil gerne opfordre til, at man får sin kat neutraliseret, så den ikke får killinger, og at man sørger for at sætte penge til side, så man kan betale det, som det koster at have en kat på ansvarlig vis. Alternativt kan man tegne en sundhedsforsikring. Vi har utrolig mange sager, hvor vi modtager disse moderløse killinger, der er tamme, siger Lise Svejgaard.

Da internatet startede i april, var målet at hjælpe cirka 250 katte årligt.

Men siden har internatet allerede haft 261 sager med katte i nød og søger derfor både frivillige og plejefamilier.

- Samtidig vil jeg gerne opfordre alle, der gerne vil have en kat, eller som kender en, der vil, til at overveje at give en af de mange internatkatte i Danmark en chance. Der er virkelig mange katte i nød, som søger et nyt hjem, og man får en kat, der er tilset af dyrlæge, neutraliseret, ID-mærket, vaccineret og behandlet for diverse parasitter, siger Lise Svejgaard.