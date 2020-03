Gylleudslip i vandløb tæt på dambrug

RAKKEBY:En landmand, der mandag formiddag var ude for at sprede gylle på en mark langs Vestmorsvej på Mors, slog alarm, da han opdagede, at gyllen løb ud i et åsystem neden for marken.

- De handler hurtigt, for de ved jo nok godt, hvilke konsekvenser, det kan få, siger indsatsleder Henrik Gade Jespersen.

Lidt længere nede ad åen ligger nemlig Rakkeby Dambrug, som forsynes med vand fra åsystemet.

- Alarmen gik klokken 11.40, og vi skynder os at køre derud, for det er jo ret akut, siger indsatslederen, der understreger, at landmanden ikke har gjort noget ulovligt.

Ud over mandskab fra stationen i Nykøbing blev folk fra Morsø Kommunes miljøafdeling også tilkaldt.

Henrik Gade Jespersen oplyser, at beredskabet sørgede for at køre jord ned i åløbet og således midlertidigt dæmme det op. Samtidig arbejder man på at omdirigere vand fra et andet, nærliggende åløb til dambruget ved hjælp af slanger og pumper.