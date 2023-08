Gymnasium investerer i trivsel: Bålhygge og gratis kaffe til eleverne

Et indbydende, nyt caféområde med moderne møbler og gratis te og kaffe, en lækker, udendørs terrasse med parasoller og bålsted, og en medarbejder, der skal hjælpe eleverne med at sætte fælles aktiviteter i gang. Det er Morsø Gymnasiums bud på, hvordan man skaber mere trivsel blandt de unge mennesker i en tid, hvor mange unge er presset.

Gymnasiet har op til det skoleår, der netop er startet, investeret en million kroner i bedre forhold for eleverne i form af nye indendørs og udendørs faciliteter, der skal styrke elevernes mulighed for at skabe netværk. Samtidigt har man ansat en aktivitetsmedarbejder, der sammen med eleverne skal skabe en række aktiviteter, der kan understøtte elevernes mulighed for at skabe relationer og forbedre deres trivsel i studietiden.

Gymnasiets bibliotek er blevet omdannet til en lækker indendørs café, hvor eleverne kan slappe af i pauserne eller sidde, hvis man laver gruppearbejde eller andet udenfor klasselokalerne.

I tæt sammenhæng med det ny caféområde etableres samtidigt et stort udendørs loungeområde med planter, parasoller, en overdækket scene og et bålsted.

- Det udendørs område er lavet til både at få lidt luft og at slappe af mellem timerne, men er også tænkt som et sted, hvor eleverne kan afvikle arrangementer, når vejret tillader med det musik og andre ting, fortæller Ann Balleby, rektor på Morsø Gymnasium.

Også det såkaldte hjemstavnsområde mellem klasselokalerne får et løft med ny indretning. Bøgerne fra biblioteket er flyttet ud i reoler, der virker som rumdelere, og de små, runde borde er udskiftet med lange borde, hvor der er plads til mange flere. Det sker ud fra et bevidst ønske om at åbne op for større fællesskaber frem for små gruppedannelser, oplyser rektoren.

Aktivitetsmedarbejderen får sit kontor midt i det hele, så hun er nemt tilgængelig.

De nye områder indvies fredag 18. august med musik og festivitas.