Håndbold Akademi Mors bliver til ”Mors-Thy Håndbold Akademi”

THY-MORS:Det startede som Sports College Mors. Så blev det Håndbold Akademi Mors. Og i fremtiden vil man udvikle kommende håndboldtalenter på ”Mors-Thy Håndbold Akademi” (MTHA).

Det er besluttet i et tæt samarbejde mellem bestyrelserne i Mors-Thy Håndbold, Håndbold Akademi Mors, Thisted IK samt HF Mors. Det skriver MTHA i en pressemeddelelse.

Beslutningen er en del af en større talentudviklingsstrategi, hvor man i endnu højere grad ønsker at skærpe fokus mod at udvikle og rekruttere spillere til ligaholdet ”fra egne rækker”. Der findes allerede nu et unikt talentudviklingsmiljø på Mors og i Thy, hvilket ikke vil kunne lade sig gøre uden moderklubberne TIK og HF Mors samt det tætte samarbejde med Skyum Idrætsefterskole. Med denne nye strategi satses der mere målrettet mod at inddrage moderklubberne i talentudviklingen og på den måde fortsat sikre det stærke samarbejde, der er afgørende for, at ungdomsholdene ligger i toppen af ligaen i både U17 – og U19-rækkerne.

En del af den vedtagne strategi indebærer udarbejdelse af ”Den blå tråd”, som bliver det udviklingsarbejde, der integreres i ungdomstalentarbejdet. Dette udviklingsarbejde skal effektueres af Mors-Thy Håndbold Akademi, som bl.a. skal sikre et tæt samarbejde klubberne imellem, men som også skal være behjælpelig med via kurser og oplæg at få sat fokus på, hvad der er vigtigt at få trænet som U13 & U15 spiller.

Sports College Mors så sit spæde lys tilbage i 2012, hvor der blot var fire boende tilknyttet. Det har siden hen taget fart, og der er i dag hele 24 boende elever & 14 hjemmeboende og en stigende interesse fra unge både fra lokalområdet og fra hele håndbold-Danmark. I det kommende skoleår er der allerede seks nye boende elever skrevet op. Akademiet vil fortsat været fysisk placeret i Morsø Multipark, hvor man i løbet af 2023 kan se frem til opførslen af helt nye kontorer og boliger til de unge, der vælger at kombinere deres ungdomsuddannelse med et ambitiøst håndboldtalentudviklingsarbejde.

Mors-Thy Håndbold Akademi vil ifølge pressemeddelelsen være i top, når det gælder udvikling af ”hele” unge mennesker. Der vil således være sparring og hjælp at hente i forhold til at forfølge en ”dobbelt karriere” med en uddannelse kombineret med de bedste vilkår for at udvikle sig bedst muligt som håndboldspiller. Her samarbejdes der tæt med ungdomsuddannelserne og deres idrætskoordinatorer, og hverdagen tilrettelægges, så de unge mennesker får mulighed for at forfølge deres drømme.

Udover de nye boliger er der i forbindelse med ændringen til ”Mors-Thy Håndbold Akademi” udarbejdet et nyt logo, som tager afsæt i det gamle, men som med sin illustration af Vildsundbroen på fin vis udtrykker det tætte samarbejde mellem moderklubberne på Mors og i Thy. Målet om at blive førende i Danmark, når det gælder talentudvikling og udvikling af det ”hele unge menneske”, er med dette samarbejde, et stort skridt i den rigtige retning.

Daglig leder af MTHA, Lars Svane Nielsen, udtaler i pressmeddelelsen:

- Vi går en spændende fremtid i møde, og vi glæder os rigtig meget over den store opbakning, vi har fået i hele området, og nu vil vi for alvor også ud og ”skilte” med, at vi er hele Nordvestjyllands talentudviklingscenter indenfor drenge/herre håndbolden. Vi vil udvikle spillerne på alle parametre, så de får en uddannelse med herfra samtidig med, at de bliver gjort klar til en håndboldkarriere. Vi håber og tror selvfølgelig på, at rigtig mange af de unge får en karriere i Mors-Thy Håndbold, men vi udvikler også spillere til glæde og gavn for hele håndbold Danmark, hvilket vi også kan se allerede nu, når vi kigger rundt i den danske Herreliga og 1. Division.