Håndbolden trækker unge fra hele landet til Sports College Mors

NYKØBING:Stadig flere unge søger mod Mors for at kombinere en gymnasial uddannelse med elitetræning i sport. Det konstaterer Hans Riisager Holst, der er den nye formand for Sports College Mors.

- Vi har i øjeblikket 22 boliger til de unge i vores nuværende college på H. C. Ørstedsvej. I 2022 er der tilmeldt flere, så vi får brug for 30 pladser. Og i 2023, hvor vi efter planen skal flytte over i de nye ungdomsboliger, får vi brug for 35 boenheder til de unge. Det kan vi se på de ansøgninger, vi har fået fra primært håndboldboldspillere, siger Hans R. Holst.

Men så mange er der ikke planlagt i byggeprojektet, der har Boligselskabet Nykøbing Mors som bygherre. Boenhed 1, der er forbeholdt Sports College Mors, vil indeholde 23 et-rums og to to-rums boliger, altså i alt 25 enheder til 27 beboere. Boenhed 2 til øvrige studerende er planlagt til 24 enheder.

Positivt problem

- Vi har haft en dialog med bygherren og kommunen om situationen. Vi har mødt megen forståelse og sympati. Det er jo på sin vis et positivt problem, for både boligforening, kommunen og uddannelsesinstitutionerne er interesserede i tilgang og tilflytning af unge, og vi kan se, at de, der har tilmeldt sig, kommer fra hele landet, dog med overvægt i den nordlige halvdel af Jylland, siger Hans R. Holst.

Mødet mellem parterne mundede ud i, at man vil søge at få udvidet projektet, så der bliver det ønskede antal pladser på den udpegede byggegrund på Tranevej.

- Nu bliver planerne kastet op i luften en gang til. Boligselskabet og dets arkitekt skal til tegnebrættet igen for at se, hvad der kan lade sig gøre. Og vi i Sports College Mors kan ikke give ansøgerne endeligt tilsagn om plads, før vi har en løsning. Det har vi forhåbentligt i starten af det nye år, siger formanden.

Hans Riisager Holst afløste på generalforsamlingen 26. oktober Henrik Markmøller Bro som formand. Her måtte Sports College Mors, der selskabsmæssigt drives som en forening, notere et minus for regnskabsåret 2020-21 på knap 142.000 kr. Det skyldes primært omsætningsnedgang, da de unge beboere var corona-hjemsendt en del af året. Men de økonomiske problemer anser formanden for at være forbigående.

- Ikke alene Håndboldliga herreholdet, men også de øvrige hold ligger i toppen af dansk håndbold. Det beror på, at vi har dygtige trænere i både ligaen, 2. division, U19 og U17. Den slags skaber en hype blandt de unge om at komme til Mors. Og så har vi et sport college, som er unikt og dygtigt ledet af Lars og hans medarbejdere, siger Hans R. Holst med henvisning til daglig leder Lars Svane Nielsen.

Sports College Mors er i dag splittet op på to adresser på H. C. Ørstedsvej. Også derfor ser man frem til at kunne samle boenheder og administration i det kommende hus på Tranevej.

Formand vil gerne bygge større

I Boligselskabet Nykøbing Mors har man haft et turbulent år med hensyn til ungdomsboligprojektet. En oprindelig licitation på fagenterpriser måtte forkastes på grund af voldsomme prisstigninger på byggematerialer. Og nu er selskabet tvunget til at skifte ud på formandsposten, idet Anette Svindborg (DF), som har været formand i fire år, ikke blev genvalgt ved kommunalvalget i sidste måned.

- Det ligger nu fast, at byggeriet skal opføres i totalentreprise af Dansk Boligbyggeri, og at man nåede frem til en løsning, hvor der blev fundet besparelser, som vi kan acceptere. Men nu står vi i en ny situation med Sports College Mors, der får brug for flere boliger. Hvis jeg var fortsat som formand, ville jeg satse på en udvidelse af projektet, men det bliver op til en ny formand at styre den proces, siger Anette Svindborg.