Håndboldlektion: Mors-Thy rundbarberede Hammel

Mors-Thy 2

Hammel GF

36-12

Håndbold, 2. division herrer

THISTED:Reserveholdet fra Mors-Thy 2 var søndag med til at levere et iøjnefaldende resultat i herrernes 2. division på hjemmebane mod Hammel. Sejren over Hammel var i sig selv ikke så opsigtsvækkende, men det var mere de voldsomme cifre, der sprang i øjnene. Mors-Thy vandt nemlig med hele 36-12, og i første halvleg lukkede hjemmeholdet kun to mål ind.

- Rent resultatmæssigt var det nok noget af det vildeste, jeg nogensinde har været med til. Hammel kunne slet ikke være med, siger Mors-Thy-træner Lars Krarup.

Mors-Thy startede kampen med at komme bagud med 0-2, men herefter blev Hammel rundbarberet. Mors-Thy var nemlig klasser bedre end de østjyske gæster, og faktisk så scorede gæsterne ikke flere mål i første halvleg. Samtidig fungerede hjemmeholdets kontrafase upåklageligt, og efter første halvleg førte hjemmeholdet med de nærmest uhørte cifre 18-2.

I anden halvleg kunne Mors-Thy ikke helt opretholde kadencen fra første halvleg, men selv på et lavere plus kunne værterne holde legestue med Hammel. Efter hvad der nærmest kunne have været en træningsøvelse for Mors-Thy, vandt hjemmeholdet med 36-12.

- Vi kunne ikke helt opretholde koncentrationen i anden halvleg, men langt hen ad vejen spillede vi fint og fik masser af kontramål, siger Lars Krarup

Pausestilling: 18-2

Mål: Anders Svarrer 8, Anders Toft 7, Jacob Hansen 6, Viktor Bergholt 4, Jonas Hermansen 3, Mads Brund 2, Mikkel Krog 2, Rasmus Houmøller 2 Nik Haaning Kristensen 1 og Rasmus Knudsen 1.