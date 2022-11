Håndboldprofil tilbage til Mors-Thy

HÅNDBOLD: Familien Tilsted bliver rigt repræsenteret i Mors-Thy Håndbold fra sommeren næste år, hvor Frederik Tilsted følger efter storebror Henrik og tiltræder på en toårig aftale, skriver klubben i en pressemeddelelse tirsdag.

Den 23-årige bagspiller er hentet i TTH Holstebro, hvor han har vist prøver på sine store håndboldkvaliteter i denne sæson.

Stærkt hold

Siden U12 har Frederik Tilsted slået sine folder i HF Mors, og først blev han tilknyttet talenttruppen i 17/18, og sæsonen derefter en del af ligatruppen. Desuden var han en stor del af guldholdet, der triumferede til Santander Final4 i 2021.

- Jeg vender hjem til Mors-Thy Håndbold, fordi der et stærkt hold og nogle spændende spillere, som jeg glæder mig til at spille sammen med. Jeg ser blandt andet frem til at spille sammen med min bror. Vi har jo set, at vi kan levere gode resultater med fyldte haller og Bette Balkan i ryggen, og jeg drømmer om, at vi kan tage et step op med Mors-Thy Håndbold i den danske liga, så vi kan kalde os et slutspilshold, lyder det fra Frederik Tilsted.

Godt mix

Cheftræner Niels Agesen siger om Frederik Tilsted:

- Han kan lidt af det hele, er utrolig bevægelig og et godt mix af en playmaker/venstre back. Vi ser ham som en stor forstærkning, og ud fra de samtaler jeg har haft med Frederik og hvad jeg har hørt, så får vi en fyr i truppen, som fylder meget på en positiv måde.

- Et scoop for os

Cheftræneren betegner forstærkningen som et scoop:

- Det er ikke så ofte, at der træder en ligaprofil ind i Mors-Thy Håndbold. Det er oftest profiler, der tager herfra og bliver endnu større profiler et andet sted. Det i sig selv gør, at det er et scoop for os. Og at endnu en af de spillere, som er udviklet her, vender tilbage til Mors-Thy Håndbold - dét synes jeg klubben, miljøet og området skal tage som et kæmpe skulderklap, siger Niels Agesen.



Aftalen mellem Mors-Thy Håndbold og Frederik Tilsted løber frem til sommeren 2025.