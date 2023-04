Håndboldstævne: Det kører for U13 pigerne fra HF Mors

NYKØBING:- Op med armene. Tættere markeringer. Kom så piger!

De to trænere Louise og Beth lever med i kampen fra henholdsvis bænken og sidelinjen. Men der er ikke så meget at kritisere. U13-pigerne fra HF Mors cruiser igennem Morsø Påskestævne. Det er syvende kamp på to dage, og de foregående seks er endt med sejre. Det gør denne også, ganske solidt endda. 15-5 står der til sidst på tavlen i Sparekassen Thy Arena Mors her lørdag midt på eftermiddagen.

Modstanderne fra Galten i de røde trøjer må nøjes med trøstmål i ny og næ. Men på de forholdsvis sparsomt besatte tilskuerpladser i arenaen er der bifald og hujen til begge hold. Fairplay er i høj kurs, og så lever man med, at dommeren tildeler en Mors-pige en advarsel for at gå for hårdt til de østjyske angribere, når der ikke er bold i nærheden.

Trænerne Louise og Beth opildner deres hold i pausen. Foto: Bente Poder

- Vi er i A slutspil, og hvis vi vinder den sidste kamp her i eftermiddag, ryger vi i A finalen i morgen. Det har kørt rigtigt godt, og det er nogle gode piger, vi har, siger Louise midtvejs i den 13 minutter lange anden halvleg.

En svedig Mors-spiller bliver udskiftet og tager plads på bænken. Det er Julie, der har scoret flere af de blåblusedes mål i kampen.

- Jeg er lidt træt, for det er mange kampe, vi har spillet. Men det er hyggelig og sjovt at være med, og der er et fedt fællesskab. Det er en fordel for os, at vi spiller her på Mors, hvor vi kender alle, og ved hvordan det hele er, siger Julie.

Frispilning af stregspilleren fra HF Mors. Foto: Bente Poder

Det her er blot en af 399 håndboldkampe for spillere mellem ni og 15 år, der afvikles i 12 haller på Mors, i Salling og i Thy under Morsø Påskestævne. På stævnekontoret på Morsø Gymnasium hersker der afslappet stemning. Alle resultater indberettes online, så man skal ikke hænge i telefonen for at få cifrene hjem.

- Vi har hidtil været forskånet for brækkede arme og ben, men vi har da haft vagtlæge til knæskader og ømme haleben, men ikke noget alvorligt. Vi er superglade for, at samtlige 119 tilmeldte hold og samtlige dommere er mødt frem. Fra de andre håndboldstævner, der er i påsken, hører man om problemer med afbud, siger Allan Nørhave, formand for Morsø Påskestævne.

- Vi er superglade for, at alle hold og alle dommere er mødt frem, siger stævneleder Allan Nørhave. Foto: Bente Poder

Vinderne af B, C og D slutspillet får medaljer og får taget et holdfoto lørdag aften. De øverst rangerede hold spiller finale- og placeringskampe søndag.

- Når alt er overstået går der lige et par uger, hvor vi trækker vejret, og så begynder vi så småt at arrangere næste års udgave af Morsø Påskestævne, siger Allan Nørhave.