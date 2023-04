Håndboldstævne vokser igen: Kan ikke huse alle de hold

MORS:Morsø Påskestævne Procup har i den grad kastet eftervirkningerne af covid-19 af sig. Sidste år, hvor ungdomshåndboldstævnet vendte tilbage efter to aflyste år, mønstrede man 73 hold. I år blev arrangøren, som er de to hjemlige foreninger FH Mors og VIF Mors, tvunget til at stoppe tilmeldingen ved 119 hold.

- Vi kunne være endnu flere. Vi har måttet sige nej til 10-15 hold, fordi vi ikke kan skaffe kapacitet til overnatning. Det er vi ærgerlige over samtidig med, at vi er ovenud lykkelige over, at stævnet er ved at være oppe på det niveau, det havde i 2019 før pandemien, siger formand Allan Nørhave.

Stigningen i forhold til 2022 skyldes både, at klubber, der plejer deltage, har tilmeldt flere hold, men også, at nye klubber har vist interesse for at komme til Mors fra skærtorsdag aften til søndag, påskedag, hvor finaler og øvrige placeringskampe spilles.

- De klubber, der plejer at være med, kommer igen, og de har fundet fodfæste efter coronaen og kommer med lidt flere hold. Stigningen er især markant i Vendsyssel, hvor ledere, som har været her før, har trukket interessen med over i andre klubber, som de nu er tilknyttet. Det gælder ikke mindst egnen omkring Hirshals/Horne. Tårs/Ugilt har vi således aldrig haft med før, og Skibsby/Højene deltager denne gang med hele klubben, siger Allan Nørhave.

Malene Dahlgaard og Allan Nørhave på stævnekontoret sidste år. Der bliver endnu mere travlt i denne påske. Arkivfoto: Henrik Bo

Arrangøren har fundet sovepladser til omkring 1300 spillere og ledere på Morsø Gymnasium og Dueholmskolens klasseværelser foruden på 10'eren. Alle bespises på gymnasiet, hvor der er diskotek lørdag aften. Herfra kører busserne holdene ud til de haller, hvor kampene vil blive afviklet.

- Vi bruger de syv haller på Mors i henholdsvis Nykøbing, Sejerslev, Øster Jølby og Hvidbjerg. Desuden Thy Hallen i Thisted, Glyngøre Hallen og Roslev Hallen. Vi spiller i 12 haller, hvor vi sidste år kun havde det halve antal i brug, siger formanden.