Håndbremsen var trukket hos HF Mors/Skyum

HF Mors/Skyum

Kolding IF

23-26

Håndbold, U17 drenge Liga

SKYUM:U17 drengene fra HF Mors/Skyum skulle lørdag i aktion for anden gang i denne sæsons liga, da de på hjemmebane mødte Kolding IF. I første kamp var det blevet til nederlag mod Skanderborg, og i lørdagens kamp indkasserede holdet sæsonens andet nederlag, da de tabte med 23-26 til Kolding.

- Det var starten af kampen, der afgjorde det. Vi fandt aldrig flow og spillede med håndbremsen trukket, siger HF Mors/Skyum-træner Rune Lanng.

I starten af kampen blev hjemmeholdet overrumplet af Kolding. Gæsterne kom med god intensitet, mens HF Mors/Skyum ikke evnede at finde gode løsninger i offensiven. Ofte blev der tyet til individuelle løsninger med manglende kvalitet. Efter den dårlige start på kampen var hjemmeholdet bagud med 3-8, og til halvleg var stillingen 7-13.

Efter pausen forsøgte HF Mors/Skyum at slippe tøjlerne og jagte comebacket. Spillet blev også forbedret, men brændte chancer og tekniske fejl var medvirkende til, at hjemmeholdet aldrig fik skabt tæt kontakt med Kolding. Hele anden halvleg haltede værterne konstant efter, og HF Mors/Skyum endte med at tabte med 23-26.

- Spillerne havde glædet sig meget til kampen, men måske kan man også glæde sig for meget til en kamp. Det virkede som om, at vi var nervøse, siger Rune Lanng, der nu ser frem mod næste del af sæsonen efter to nederlag i de første to kampe.

- Nu skal vi tage en kamp ad gangen, siger han.

Pausestilling: 7-13

Mål: Frederik Adamsen 5, Magnus Pedersen 5, Mikkel Lohmann 5, Christoffer Brorson 4, Kristoffer Vestergaard 2, Tobias Strøm 1 og Mikkel Hornung 1.