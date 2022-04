Håret skal sidde, også når der er krig

MORS:Man skal se ordentlig ud, også når man har måttet flygte fra sit land over hals og hoved. 35-årige Alexandra Sapozhnyk er lykkelig for at få justeret de sorte spidser i sit lange hår efter at hendes toårige søn Olexiy forinden havde været en tur i saksen.

Salonen Cut'n Care på Algade i Nykøbing har sin helt egen form for hjælp til krigsflygtninge fra Ukraine. Kom og bliv klippet gratis, lyder tilbuddet, som indehaver Charlotte Albrecht og hendes stab yder frem til 1. juli. Hun har frisørsaloner i Viborg og Nykøbing, hvor foreløbig henholdsvis ni og ti ukrainere har takket ja. Faktisk 12 i Nykøbing inklusive Olexiy og Alexandra, og flere har bestilt tid.

- Jeg har ikke mulighed for at tilbyde en seng eller donere penge, mad eller tøj, men jeg kan klippe, og mine kolleger var med på ideen. Efter en uge føles det som det helt rigtige at gøre, og jeg bliver rørt over, hvor taknemmelige, de er, lyder det fra Charlotte Albrecht.

Blev hentet af Henriette i Berlin

Og det er Alexandra Sapozhnyk. Hun blev hentet i Berlin af sin nye husvært, Henriette Møller Halkjær fra Ørding. Hun og hendes mand havde først fået indlogeret Alexandras niece Maria, som kom til Mors med en af de busser, Morsø Taxi og Turisttrafik hentede flygtninge hertil i.

- Nej hvor er I fine, siger Henriette Møller Halkjær til sine logerende, Alexandra og Olexiy. Foto: Bo Lehm

Alexandra fortæller om de rystende, seneste uger, der er endt godt for hende og sønnen. Tilbage i hjembyen Zhytomyr i den nordlige del af landet har hun måttet efterlade sin mand og sine forældre, der er gamle og syge.

- Min søn var bange for raketterne, der fløj hen over taget på vores hus. Da vi fik at vide, at vi ville blive hentet af Henriette, tog vi af sted. Først med en bil til Warszawa og derefter med bus til Berlin. Vi har været meget heldige med at få et sted at bo hos en rigtig god familie. Jeg er hver dag i kontakt med min mand. Han vil tidligst blive indkaldt til hæren, når vores søn fylder tre år 30. april, siger Alexandra Sapozhnyk.

Hjemme i Ørding leder drengen leger fint med Henriettes femårige søn. Hans mor var lærer i Ukraine og vil gerne ud at arbejde, når den formelle opholdstilladelse falder på plads.

At forskønne sig selv

Frisør Mette Risgaard har gjort Alexandra fin og gør klar til næste kunde. Hjemme i Vorupør er hun involveret i Thy for Ukraine og har selv en familie boende. Men det her er måske det, der skaber mest glæde.

- Jeg tror, de tænker, at når der er krig, og det hele er frygteligt, kan man i det mindste forskønne sig selv, siger hun.