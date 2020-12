Hædret for at få ældre op af sofaen: - Godt gået, Dagmar

MORS:- Godt gået, Dagmar! lød det fra borgmester Hans Ejner Bertelsen, da han lørdag formiddag lykønskede Dagmar Nygaard med prisen Årets Frivillig 2019, og de ord var ualmindeligt passende. Prismodtageren er nemlig initiativtager til adskillige gå-aktiviteter på Mors.

Til prisen som Årets Frivillig 2019 var ud over Dagmar Nygaard også nomineret Daisy Vester Jensen for sin indsats i Limfjordens Idrætsforening og Erik Hansen for indsatsen i Morsø Cricket Klub. Men juryen, der bestod af borgmesteren og udvalgsformændene, valgte altså den særdeles aktive kvinde fra Ljørslev som den, der skulle have prisen denne gang.

Dagmar Nygaard fik følgeskab af Inger Nielsen, der har været medarrangør af Gå i Gang de seneste år. Borgmester Hans Ejner Bertelsen stod for tale og prisoverrækkelse. Foto: Bente Poder

- Dagmar Nygaard har sørget for at holde vores ældre i gang og fået dem til at genopdage vores smukke ø til fods med tiltaget Gå i Gang på Mors. Hun har også sat fut i holdet ”Gå dig glad med Dagmar og Hjerteforeningen” og sørget for at hive rekordmange med til Ladywalk i Agger, fremhævede borgmester Hans Ejner Bertelsen i sin tale til prismodtageren. Han fortsatte:

- Dagmar, du har virkelig været med til at gøre en forskel. Du får vores ældre til at komme af sted hjemmefra og få sig rørt. Sammen opdager I året rundt steder på vores skønne ø.

Pris til løbeklub

Morsø Kommune uddelte i alt fire priser i løbet af lørdag formiddag. Priserne skulle egentlig have været uddelt allerede ved Frivilligfesten 20. marts. Men corona forhindrede som bekendt, at festen kunne holdes.

Pia Fuglsang, Jan Friis Søndergaard og Ruth Lank Andersen var mødt op for at tage imod foreningsprisen til løbeklubben Pinen og Plagen. Foto: Bente Poder

Prisen til Årets Forening 2019 gik til Pinen og Plagen. De to øvrige nominerede var Bio Mors og Midtmors Sportsforening.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen sagde blandt andet følgende om begrundelsen for valget:

- Pinen og Plagen yder et vigtigt bidrag til sundhed og sammenhold på Mors. Klubben har en kultur, som gør en positiv forskel i medlemmernes liv og for Mors. I indstillingen til denne pris er der også mange roser for jeres 100 Miles. Klubben har et fantastisk engagement i lokalsamfundet og skaber positiv opmærksomhed omkring Mors og øens skønne natur - både nationalt og internationalt.

Dygtig håndboldtræner

Prisen som Årets Ungleder uddeles i samarbejde med DGI og blev uddelt af Poul Overgaard, formand for folkeoplysningsudvalget. Hæderen gik til Mikkel Svane fra Morsø HK. Det er klubben, der har indstillet ham. De fremhæver blandt andet, at Mikkel Svane, der hjælper med at træne U15, går til opgaven med seriøsitet, samtidig med at det skal være sjovt at gå til håndbold. Han formår at rumme alle spillere uanset niveau.

Pristen til Årets Ungleder gik til Mikkel Svane. Foto: Morsø Kommune

Endelig blev prisen Årets Kunstner givet til Erik Heide.

Det er børne- og kulturudvalget, som har været jury, og udvalgsformand Tore Müller, fremhævede blandt andet kunstneren for i sit udtryk at kunne tale til både kunstfagligt uddannede og helt almindelige mennesker, der bare nyder kunsten.

Tre af prismodtagerne kunne hver tage hjem med en check på 5000 kroner og en statuette, og Årets Ungleder fik et diplom med 2500 kroner og en pokal.

Næste års Frivilligfest afholdes fredag 26. november 2021 i Sparekassen Thy Arena Mors i Nykøbing.