Hærværk på Mors: Kastede æg mod parkerede biler

NYKØBING: To steder i Nykøbing blev ejerne af to biler udsat for et ganske usædvanligt hærværk.

Mellem 5. og 6. april blev der kastet æg mod fronten, taget og forruden af en bil parkeret ved Aldi, og samme type kasteskyts blev i det samme tidsrum anvendt mod en bil parkeret ved Morsø Landbrugsskole.

Her var det dog bagenden af køretøjet, det gik ud over.

Men begge biler har ifølge politiet fået skader på lakken, som er begyndt at skalle og man vil nu gennemgå nogle forskellige videoovervågninger fra områderne, som måske kan bidrage til at finde en gerningsmand.

Skulle nogen kende til hærværket, kan politiet kontaktes på telefon 114.