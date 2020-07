Hærværk: Petanque-spillere mødte op til synet af knuste ruder

NYKØBING:Morsø Senioridræts skur med udstyr til petanque og kroket har været udsat for hærværk.

Skuret, der står på foreningens adresse på Elsøvej i Nykøbing, har fået knust to ruder, fortæller Mette Jensen, formand for Morsø Senioridræt. Det var medlemmer, der tirsdag mødte ind for at spille kroket, som opdagede hærværket.

Udover de knuste ruder var også noget stakit ødelagt, ligesom der lå smadrede flasker, lyder det fra formanden.

- Der er ikke stjålet noget, men det er selvfølgelig træls og irriterende. Vi skal have en tømrer til at sætte nye vinduer i og så ellers selv i gang med at rydde op, siger Mette Jensen, der tror, at der er tale om ”drengestreger”.

Unge hygger sig

Hun fortæller, at der i løbet af foråret og sommeren flere gange har siddet unge mennesker ved Morsø Senioridræt, hvor der bliver spillet musik og drukket lidt alkohol.

- De unge mennesker skal jo være et sted, og for min skyld må de også gerne være der, så længe de hjælper hinanden med at holde orden i tingene og ikke ødelægger noget. Jeg tror, de hygger sig der, og de kan sidde helt ugenert. Jeg har snakket med dem på et tidspunkt, og det var søde og rare unge mennesker, men derfor kan det jo godt gå vildt for sig senere hen, siger Mette Jensen.

Hun understreger, at hun ikke ved, om det er de samme unge mennesker, der har begået hærværk mod foreningens skur, men medlemmer fra foreningen vil fremover gå oftere forbi for at se, hvordan det står til.