Halloween-fejring på Mors: Hygge med drager

NYKØBING:- Det er da bare spændende, Magnus!

Sådan lød det fra farmor Karen Nielsen, Erslev, da hun sammen med sin mand Per Nielsen hjalp barnebarnet Magnus Nielsen på seks år med at bygge en drage.

Bedsteforældrene havde onsdag taget Magnus og hans to søskende med på Kirketorvet i Nykøbing til et drageevent, med afstand og håndsprit, hvor børn kunne komme og bygge deres egne drager. Eventet med drager var en del af Morsø Handelsstandsforenings fejring af halloween i efterårsferien, som supplerede pynten med græskar, spøgelser og heksehatte i Nykøbings gågade og torve.

Karen Nielsen hjalp Magnus med at rykke tapestykker af, som han kunne sætte ”skelettet” fast med. Hun fortalte, at hun og hendes mand tidligere har prøvet at bygge drager med børnebørnene derhjemme.

- Men det gik ikke så godt, så nu kan vi jo se, hvad vi gjorde galt, så det er alletiders at have fået et tip, sagde Karen Nielsen.

Også syvårige Maliina Sørensen fra Nykøbing havde lavet en drage, og med et stort, stolt smil løb hun rundt på Kirketorvet for at holde dragen i luften.

Syvårige Maliina Sørensen fra Nykøbing syntes, det var sjovt at lege med den nye, hjemmelavede drage. Foto: Bo Lehm

- Vi skulle lige ned og kigge, når det nu er ferie. Det er jo sjovt for hende med sådan en drage. Vi har også købt bageudstyr til halloween-muffins, som vi skal hjem og have klar til, at hendes mor får fri fra arbejde, sagde Maliinas far, Ivan Sørensen.

Til halloween-aktiviteterne kiggede også Mors’ nye handelschef Lisbeth Thrysøe forbi Kirketorvet.

Lisbeth Thrysøe, der for nylig indtrådte som handelschef på Mors, kiggede også forbi Kirketorvet. Foto: Bo Lehm

- Det betyder noget for både de lokale og turisterne, at her er lidt liv i byen. Mange er nok hjemme i år i efterårsferien, og så er det jo dejligt, hvis de kigger herned i byen, sagde Lisbeth Thrysøe.

På grund af coronavirus blev der i år ikke holdt halloween-parade eller by night-åbent onsdag, som der ellers plejer