Han blev lovet 14 dages ansættelse: Nu har Peter været hos smeden i 40 år

THORUP:1. januar kunne Peter Jensen fejre 40-års jubilæum hos Thorup Smed A/S. Han kan således se tilbage på en lang karriere i virksomheden, hvor han gennem årene som smed har beskæftiget sig med både VVS og opbygning af specialmaskiner.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Da Peter Jensen trådte ind hos Thorup Smed A/S første gang lige efter nytåret i 1982 havde han ikke drømt om, at han fyrre år senere fortsat arbejdede samme sted. Den tidligere ejer Anton Mikkelsen lovede ham nemlig kun 14 dages ansættelse. Ikke desto mindre kunne han altså med årsskiftet fejre 40-års jubilæum.

I de første 22 år hed Peter Jensens arbejdsgiver Anton Mikkelsen, og i disse år arbejdede Peter Jensen mest med VVS.

- Peter var og er fantastisk god til at snakke med kunder og opbyggede hurtigt en stor og trofast kundekreds, som altid spurgte efter ham, når de ringede til Thorup Smed A/S. Hans rolige facon satte kunderne stor pris på, og den dag i dag ringer kunderne stadig til Thorup Smed A/S og spørger efter Peter Jensen, hedder det i pressemeddelelsen.

I 2004 overtog Martin Mikkelsen Thorup Smed A/S efter sin far, og herefter satsede virksomheden på konstruktion af specialmaskiner, en produktion som startede under Anton Mikkelsen. Det betød, at Peter Jensens arbejdsområde hen ad vejen skiftede fra VVS opgaverne til konstruktion af specialmaskiner.

- Peter har fulgt med denne udvikling på bedste måde. Han går til alle opgaver på sin omhyggelige facon og er fantastisk god til at indgå i det teamwork, det er at opbygge en specialmaskine. Der er ingen tvivl om, at Peter gennem årene har bidraget meget positivt til virksomheden med sin store håndværksmæssige kunnen, erfaring og personlighed. Det er en stor gevinst for Thorup Smed A/S, at han er en del af teamet, og han præger hverdagen med sin omhyggelighed, positive indstilling og gode humør, siger Martin Mikkelsen i pressemeddelelsen.

Peter Jensen bor i Thisted med sin kone Lene.