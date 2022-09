Han er præst i fire landsogne. Men også en del af beredskabet ved atomulykker

FRØSLEV:Da Peter Albek Noer i sin tid skulle aftjene sin værnepligt, søgte han ind til det, der dengang hed Civilforsvaret. Han blev så grebet af det, at han først blev delingsfører og derefter befalingsmand. Og han fik en rådighedskontrakt, med årligt fire ugers tjeneste ved siden af de studier, som han bagefter gik i gang med.

Peter Alsted Noer læste teologi på Aarhus Universitet og blev færdig som præst grundlovsdag 1996. Mindre end en måned senere tiltrådte han som sognepræst i Frøslev på Mors.

Men tilknytningen til Beredskabsstyrelsen, som det hedder i dag, har han aldrig sluppet. Han står stadig til rådighed med titel af officer af reserven og er her tilknyttet atomberedskabet. Dermed kan han blive sendt ud i tilfælde af bl. a. udslip fra atomkraftværker.

Samtidig arbejder Peter Albek Noer med støtte og undervisning af kolleger i Beredskabsstyrelsen:

- Jeg underviser i psykisk førstehjælp og har samtaler med de værnepligtige, efter at de har været ude i indsatser, fortæller han, der blandt andet holdt debriefinger for de værnepligtige ved Beredskabsstyrelsen i Thisted, efter at de havde deltaget i minkaflivningen i 2020.

Han er uddannet psykotraumotolog, og senest er han blevet involveret i en "organisation for personlig rådgivning og kollegastøtte", der omfatter både Beredskabsstyrelsen og Forsvaret.

Opgaverne vokser sammen

Ved siden af jobbet som sognepræst i fire landsogne på Mors har Peter Albek Noer også titel af beredskabspræst.

- Vi er godt 40 præster, der er tilknyttet Folkekirkens katastrofeberedskab. Baggrunden for dette korps er Scandinavian Star og andre katastrofer.

Selv om arbejdet for Beredskabsstyrelsen ikke har noget medpræstegerningen at gøre - det er noget Peter Albek Noer varetager i sin ferie - så er der for ham god sammenhæng i tingene. De to opgaver er så at sige vokset sammen, fortæller han.

Men formelt har altså ikke titel af præst, når han arbejder for Beredskabsstyrelsen eller Forsvaret.

- Det blev aldrig aktuelt for mig at blive felt- eller værnspræst. Men er man præst, så er man det også, når man snakker med værnepligtige eller ansatte i Beredskabsstyrelsen, siger Peter Albek Noer.

Og både arbejdet i Beredskabsstyrelsen og hans virke i folkekirkens katastrofeberedskab er tæt beslægtet med den sjælesorg, som er en vigtig del af alle præsters arbejde. Og Frøslev-præsten holder kurser for folk, der er ramt af traumer - eller som gerne vil hjælpe traumeramte, ligesom han har været med til at revidere materiale udgivet af Bibelselskabet, "Når vi rammes på livet".

Kursusvirksomheden står Peter Albek Noer for sammen med hustruen Bettina Mosekjær Noer, der i sit arbejde som sygeplejerske også ofte er i kontakt med traumeramte mennesker, og som også er uddannet i sjælesorg.

Hun har i dag et deltidsjob på en lægeklinik i Sundhedshuset i Nykøbing, men virker tillige som kirkesanger.

De to deler i øvrigt en interesse for gamle salmebøger og har en samling, der formentlig er landets største i privat eje.

Forsinket 25-års jubilæum

Peter Albek Noer fejrer lørdag sit 25-års jubilæum som sognepræst i pastoratet, der ud over Frøslev omfatter Dragstrup, Mollerup og Ovtrup.

Faktisk var det allerede for godt et år siden, 1. juli 2021, at det kvarte århundrede i præstegården blev rundet. Men festlighederne blev udskudt, dels på grund af en sygdomsperiode, dels fordi sognepræsten i perioder har haft orlov, og at han derfor først nu reelt har haft embedet i 25 år.