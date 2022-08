De fik ikke de 139 millioner med fra ministeren

KØBENHAVN:Han havde heller ikke forventet det, for ministre deler ikke poser med pengesedler ud til besøgende borgmestre og kommunaldirektører. Den skulle i givet fald også have været af sækkestørrelse for at kunne rumme de 139 millioner kroner, som Morsø Kommune ifølge det velanskrevne analysefirma Index100 har til gode i særtilskud for 2023.

- Men det var et rigtig godt møde. Christian Rabjerg Madsen (indenrigs og boligminister (S), red.) og hans departementschef var lyttende. De kender vores tal og er godt klar over den situation, vi står i. Det var absolut umagen værd at tage turen til København. Så håber vi blot, at der når at komme en udmelding fra ministeriet om næste års særtilskud, inden kommunalbestyrelsen og forvaltningscheferne tager på budgetseminar 1. september, siger Morsøs borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), der sammen med kommunaldirektør Rikke Würtz var på aftalt besøg i ministeriet fredag.

Morsø Kommune er kommet i søgelyset som en af de kommuner, der især er blevet snydt med beregninger over særtilbud efter en lang række parametre i den nye statslige udligningsordning.

- Vi var enige med ministeren om, at 139 millioner er et stort beløb, men der var også enighed om, at det er noget, der skal kigges på, og statsministeren har i dag meldt ud, at udligningsreformen skal ses efter, kan jeg se i pressen. Så noget tyder på, at vores budskab er nået igennem til Christiansborg, siger borgmesteren.

Du har før talt om, at det kan blive nødvendigt at hæve skatteprocenten. Er det stadig aktuelt?

- Jeg tror snarere, det bliver svært at få lov til en skattestigning, for der skal være kommuner, som sætter skatten ned, for at det samlede regnestykke går op. Men lad os nu se, siger Hans Ejner Bertelsen.