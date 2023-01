Han fik Kulturmødet Mors på skinner: En Degn, der ikke missionerer

JEBJERG:- Hvad er kunst, og hvad er ikke kunst? Jeg er ikke hovski-snovski, hvad det angår. Jeg synes, folk skal gøre op med sig selv, hvad de synes. Det værste er, hvis de ikke synes noget. Hellere sige, at noget er noget lort end at holde sin mund. Jeg ved, hvad jeg synes er god kunst. Man kan se, om der er hjerteblod med i det, der bliver lavet, og om kunstneren har gjort sig tanker om sit værk.

Bemærkningen bliver ledsaget af et smørret grin, for der er også en krejler og gøgler gemt i Niels Otto Degn. Foruden den formidler af kunst og kultur, han er blevet kendt for på fødeøen Mors og i Salling, hvor han er blevet galleriejer.

- Det er magisk realisme ved Sallingsund, siger Niels Otto Degn om hollandske Roelof de Roo, som Galleri 2132 har i sin kunstnerportefølje.

Det var i november fem år siden, Niels Otto Degn åbnede Galleri 2132 i Jebjerg sammen med kompagnonen og kunstmaleren Henrik Scheel Andersen. Og fem år siden han gik på pension fra sin konsulentstilling i Morsø Kommune og slap det kulturmøde, han i høj grad var med til at skabe og gøre til en landsbegivenhed.

- Jeg opfandt det ikke, men jeg fik det til at ske, siger han med glimt i øjet. Det var jo sådan, det var, og hvorfor sætte sit lys under en skæppe, når man er fyldt 75 og er blevet sin egen herre. Men hvorfor skulle det lige ske i Jebjerg?

- Jeg havde mødt Henrik i 2009 i forbindelse med det projekt, der hed "Mors i billedet". Jeg havde altid snakket om, at jeg gerne ville lave et galleri, når jeg gik på pension, for det med at ligge på divanen er ikke mig. Den samme drøm havde Henrik, og han boede på den anden side af gaden og havde lejet det store lokale her til atelier. På det tidspunkt var blandt andre naturfotografen Jens Kristian Kjærgaard og malerne Finn Have og Henrik Scheel i gang at lave bogen "Efter isen", og det endte med, at billederne til den blev udstillet herinde. Der var fernisering 24. november 2017, og det blev lidt heftigt, men så var vi i gang, fortæller Niels Otto Degn.

Galleriet præsenterer frem til slutningen af februar fødselsdagsudstillingen for Mors-kunstneren Finn Have med adskillige overraskende udtryksformer og værker.

Han ser parløbet som ideelt med Henrik Scheel Andersen, der er lektor i billedkunst ved læreruddannelsen i Skive, som det kunstneriske øje med blik for udvælgelse og ophængning, og ham selv, der er skrap til at organisere, markedsføre, træffe aftaler og tale med publikum.

Charmen er at det er billigt

Undseeligt ser det ud ude fra gaden i udkanten af landsbyen, og det sammenhængende lejemål deles med en delvist bemandet brugskunstforretning.

- Dette sted har en kæmpe charme, som ikke er udseendet, men prisniveauet. Hvis man er så naiv at tro, at man kan tjene penge på kunst, skal man bo i Bredgade i København og have fat i Hellerup-segmentet. Men uden at lyde for hellig, vil jeg slå fast, at vores mission er at formidle god kunst til alle, og så sælge lidt i ny og næ. Det har ikke givet stort overskud, men det har heller ikke givet underskud, siger Niels Otto Degn.

En nøgtern placering i en landsby midt i Salling.

Han ser det også som en styrke at være placeret et lille sted, og det er kun sket en enkelt gang, at der ikke kom nogen ind ad glasdøren i den faste åbningstid onsdag og lørdag.

- En tredjedel af vores besøgende kommer fra Mors, en tredjedel fra Salling, og de resterende er fra den øvrige del af Danmark. Mange ringer og træffer aftale uden for åbningstiden, og vi har en del besøg af grupper. Og kunstnerne? Henrik og jeg kender en masse folk inden for kunst og kultur. Jeg har selv været med i Morsø Kunstforening i 10 år og er indtil videre formand. Det giver kontakter og netværk, fastslår galleriejeren.

Navnet Galleri 2132 er valgt, fordi det hverken signalerer noget om beliggenhed eller indehavernes identitet. Tallet er betegnelsen på pantone-skalaen for den dybblå farve, galleriets logo fremstår i.

- Alle spørger, hvorfor vi hedder det, og så er man jo allerede i gang med en god snak. Den forklaring går rent ind hos folk, men farven har ikke noget at gøre med blå blok. Jeg var socialdemokrat i 52 år, men meldte mig ud i protest. Jeg er stadig socialdemokat, men det er partiet ikke, siger Niels Otto Degn med en typisk punchline.

- Vi har har ikke stort overskud, men heller ikke underskud, siger medindehaveren. Bag ham et landskabsbillede af kompagnonen Henrik Scheel Andersen.

Kunsten ud til alle

Uden at slå på de store trommer er Galleri 2132 langsomt blevet kendt og anerkendt. Niels Otto Degn nævner et eksempel på en uventet kontakt.

- For et par år siden var vi med i udstillingen North, som var arrangeret af Galleri Wolfsen i Aalborg. Det foregik i kælderen til Musikkens Hus. For halvanden måned siden var der en, som ringede og sagde, at han haft vores folder hængende på sin opslagstavle efter at have fået en på udstillingen. Nu ville han se galleriet. Det endte med et besøg, hvor han købte en figur af svenskeren Pontus Kjerrman, som han var meget optaget af, siger Niels Otto Degn.

Hans tilgang er, at kunst og kultur skal ud til alle uanset forudsætninger. Det er den samme, som han fra debuten i 2013 gik ind i Kulturmødet Mors med. Han følger det stadig fra sidelinjen og som aktiv i Morsø Kunstforening af 1961, der under sidste års kulturmøde bød på den originale udstilling "Destilleret - Danske Bladtegnere", hvor publikum måtte hive en plakat ned fra væggen og tage med hjem, hvorefter den blev erstattet af en anden, unik tegnerplakat.

Niels Otto Degn i Galleri 2132

17

































- Jeg synes, det er vigtigt, at Kulturmødet fortsat bygger bro mellem det folkelige og det elitære. Og at det vedblivende præsenterer folk for noget, de ikke regnede med at få at se eller høre, og som de ikke vidste, at de savnede. Selv husker jeg, at vi et år fik en komponist til at skrive noget elektronisk klassisk musik. Mit udgangspunkt var, at livet er for kort til den slags, men jeg vænnede mig til det, så jeg nu kan holde ud at høre på det i adskillige minutter. For mig er det Kulturmødet i en nøddeskal, siger Niels Otto Degn.