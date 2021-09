Han løber Mors Rundt for indiske gadebørn

MORS:Hvorfor pine sig selv ved at løbe 160 kilometer i løbet af cirka et døgn?

59-årige Tommy Jacobsen fra Stinesminde ved Mariager Fjord synes ikke det er selvpineri at gennemføre 100 Miles Mors, for han elsker at løbe. Men samtidig har hans deltagelse i ekstremløbet et højere formål. Han tjener nemlig penge til et projekt for gadebørn i den indiske storby Kolkata, samtidig med at han løber.

Det gør ondt at skulle forcere nogle af stigningerne på ruten til 100 Miles Mors, men Tommy Jacobsen gør det godt for et godt formål.

Tommy Jacobsen kan ikke sætte tal på, hvor meget præcis løbet på Mors skæpper i kassen til hjælpeorganisationen LittleBigHelp, der driver et drenge- og pigehjem i Kolkata.

- Det her løb er slået sammen med et løb i Skotland og et i USA. Der er i alt samlet 210.000 kr. ind ved de tre løb. Det betyder, at 200 børn kan blive reddet fra slummen via et forberedende kursus, så de kan komme i skole.

Det fortæller Tommy Jacobsen under en kort pause, efter at han lørdag eftermiddag havde forceret den stejle stigning op til Mors' højeste punkt, Salgjerhøj ved Flade.

På det tidspunkt manglede han endnu cirka 90 af de godt 160 kilometer, som skal tilbagelægges. Han er ikke blandt de hurtigste, men ventes først i mål engang søndag morgen eller formiddag.

Men det betyder ikke så meget i forhold til sponsorstøtten.

- Selv om jeg ikke skulle gennemføre, plejer sponsorerne ikke at trække støtten tilbage. Men det er gået godt indtil nu, sagde Tommy Jacobsen - som også havde det o.k. med at blive lidt forsinket af journalistens spørgsmål:

- Det kan jo være, at nogle af læserne har lyst til at støtte. Så det går til et godt formål...

13























Galleri - Tryk og se alle billederne.

De hurtigste løbere ventes at komme i mål i Nykøbing hen mod midnat lørdag aften - efter at have tilbagelagt den snirklede rute rundt om øen. Fra starten tog nordmanden Bjørn Tore føringen, men løbet af dagen lagde Michael Jeppesen, bedre kendt som "Guldbamsen", sig i front, foran Bruno Bratbjerg fra V. Hassing.

Men en tidligere morsingbo, Jacob Justesen, ser igen i år ud til at kunne holde trit med de hurtigste. Selv om han i løbet af dagen blev sinket af et maveonde, formåede han først på aftenen at holde en femteplads.

Sidste år sluttede Jacob Justesen som nummer tre.

Det gode vejr trak mange mennesker af huse som tilskuere til løbet - ved Salgerhøj, men også mange andre steder. Og ifølge Jann Friis Søndergaard, formand for løbeklubben Pinen og Plagen, der arrangerer løbet, er der tale om tilskuerrekord i de 15 år, 100 Miles Mors har været arrangeret.

- Over det hele er der der masser af mennesker.

Løberne skal være i mål inden klokken 11.30 søndag formiddag.