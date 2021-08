Han talte om andet end sin syge moster

SYGDOM:- Hvis man læser mareridtet Johannes Åbenbaring om alle de dårligdomme, der er i verden, har han den drøm, at der er fire ryttere, som drager gennem verden: Den første kommer med krig, den næste med langvarig erobring, den tredje med hungersnød. Men den fjerde rytter på en gusten gul ganger er sygdommene, epidemierne eller pandemierne. Og de har slået flere ihjel end krigene.

Sikke dog en sørgmodig ting at samles om, når Kulturmødet Mors med sent varsel fik lov til en form for fysisk udfoldelse. Man må rejse sig ved det træ, hvor man er faldet, og ville arrangørerne til Kulturmødet i 2019, hvor corona kun var kendt i snævre kredse for at være en krans om solen eller en mexicansk øl, mon have kunnet fylde den store sal i Musikværket til et foredrag om epidemier gennem 10.000 år.

Historiker Poul Duedahl tryllebandt en fyldt forsamling i Musikværket.

Pandemier er kulturelle

Næppe, men Poul Duedahl, professor i historie ved Aalborg Universitet, kunne det lørdag på basis at bogen ”Den Fjerde Rytter”, som han har skrevet sammen med arkæologen Jeanette Varberg.

- Det vi tror er naturlige ting i form af eksempelvis naturkatastrofer, er også kulturelle ting. Vi har kun haft pandemier i en relativt kort periode i menneskehedens historie. For 10.000 år siden gik vi fra at være jægere og samlere over i at skabe bydannelser. Befolkningstætheden gav en fast forsyning af fødevarer. Man tog husdyrene ind i husene, og det betød at kropsvæsker lettere blev blandet. Og smitte kunne lettere springe mellem dyr, men også fra dyr til menneske, sagde Poul Duedahl.

Poul Duedahl medbragte eksemplarer til salg af sin bog "Den fjerde rytter" fra 2020.

Fra dyr til mennesker

Han kunne supplere med at fortælle, at 60-75 procent af de epidemier, vi kender, er sprunget fra dyr til mennesker.

- Pandemier hænger nøje sammen med handel og dermed kontakt. Og tro endelig ikke, at globalisering er et nyt fænomen. Nej, nej. Måske er omfanget steget. Gennem mellemstationer har Danmark hængt sammen med Mellemøsten i tusinder af år. Med deraf følgende smittefare, sagde Poul Duedahl.