Han vil lede efter fiskerkollega, som faldt overbord

EJERSLEV:Fisker Karsten Kokholm, Sdr. Dråby, tager initiativ til at søge efter liget af den kollega, der 13. oktober faldt overbord fra sin båd, mens han var i gang med at udsætte hummertejner ud for den nordvestlige spids af Fur.

Fiskeren, der forsvandt, var den 68-årige Orla Mygdam, som havde sin båd i Sillerslev Havn.

- Jeg er en af dem, der, som hver dag siden har ledt efter Orla enten til fods langs stranden eller i min hurtiggående motorbåd. Hvis vi er flere, som sejler ud, eller som vil gå langs strandene og lede, er chancen for at finde ham større. Derfor opfordrer jeg til en eftersøgning med start tidligt lørdag morgen, siger Karsten Kokholm.

Op til overfladen

Der er en særlig grund til at gøre det i disse dage.

- Jeg snakkede med Søværnskommandoen i aftes og har lige talt med dem igen her fredag formiddag. Kommandoen har været i kontakt med DMI, men har svært ved at få præcise oplysninger om strømhistorikken i fjorden. Men hende, jeg talte med, har været i kontakt med Retsmedicinsk Institut, som siger, at der vil gå cirka 14 dage, til han kommer op til overfladen, og det er jo her omkring dette tidspunkt, siger Karsten Kokholm.

Vil gå til bunds igen

Hvis liget ikke bliver fundet eller driver på land, vil det gå ned igen.

- Og i så fald er der risiko for, at han først kommer op til overfladen igen næste forår, når vandtemperaturen stiger. Så det er nu, vi skal være på udkig, siger Karsten Kokholm.

Han har selv sin båd liggende i Ejerslev Havn, hvorfra han driver sit enmandsfirma Limfjord Hummer.

- Jeg har kontakt til motorbådsfolk i Vildsund, som regner med at kunne skaffe fem-ti både, og jeg har tilsagn fra i hvert fald fire. Folk må gerne henvende sig til mig, for vi får brug for mange til eftersøgningen, siger Karsten Kokholm.

Langt mod syd

Foreløbig er meldingen, at strømmen var udadgående, da Orla Mygdam faldt overbord. Det vil sige med retning sydpå. Karsten Kokholm finder det sandsynligt, at der skal ledes syd for Sallingsundbroen og måske helt nede i Kås og Nissum Bredninger.

- Vi vil gerne have folk ud at gå langs strandene på begge sider af fjorden. Og så selvfølgelig så mange både som muligt. Men jeg vil få nogle mere præcise oplysninger fra Søværnskommandoen i løbet af fredag, siger Karsten Kokholm.

Han kan kontaktes på telefon 22 85 15 30, hvis man ønsker at deltage i eftersøgningen lørdag.