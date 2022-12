Handicapråd i skarp kritik: De svage borgere nedprioriteres

MORS:Når Morsø Kommune næste år skal spare næsten 40 millioner kroner på budgettet, så vil besparelserne også ramme borgere med handicap og brugere af psykiatrien. 2,5 millioner kroner skal findes alene på det område, og det har affødt en skarp kritik fra kommunens handicapråd.

- Vi føler, det er en dårlig måde at behandle de handicappede på Mors på, fastslår rådets formand Elly Duus Bloch, der repræsenterer DH Morsø (Danske Handicaporganisationer).

I et høringssvar til kommunen skriver rådet blandt andet:

"Det er med stor beklagelse at Morsø DH må konstatere at Morsø Kommune i denne økonomisk trængte situation nedprioriterer de svage borgere på handikapområdet og psykiatriområdet, der udmønter sig i reduktion af medarbejdertimer/fyring af medarbejdere og reducering af timer for adgang til fagprofessionel støtte i hverdag for borgeren.

Den hjælp som borgeren har brug for pga. deres handikap og tidligere er blevet visiteret til, bør ikke ændres fordi Morsø Kommune skal spare og re-visitere til en anden hjælp."

Fyringer på vej

På handicapområdet skal der næste år findes en besparelse på 1,5 millioner kroner. Udvalget for social, sundhed og beskæftigelse bliver i næste uge præsenteret for et forslag fra forvaltningen til, hvordan besparelsen skal udmøntes. Her lægges blandt andet op til at se på, om der er ældre borgere, der i øjeblikket er visiteret til et dagtilbud, som kan "sendes på pension" hjemme på deres bosted. I det hele taget skal der ses på visiteringen. Vurderingen er, at der kan nedlægges fem stillinger, hvoraf en nedlægges ved naturlig afgang.

Inden for psykiatrien er det åbningstiderne i Aktivitetscentret, Støttecentret og Paraplyen, der er forslag om at reducere for at spare en million kroner i 2023. Der skal simpelthen være færre åbningsdage de enkelte steder. Derved vil der kunne spares to stillinger væk, heraf en ved naturlig afgang, fremgår det af sagsfremstillingen i udvalgets dagsorden.

Medarbejderrepræsentanterne i lokal-MED psykiatri kom tidligere på efteråret med et høringssvar til budgetforliget, hvor de blandt andet gør opmærksom på, at der i 2022 skulle findes besparelser på dagtilbuddene på 700.000 kroner i et budget på knap 19,5 millioner kroner. Pengene blev blandt andet fundet ved at reducere personaletimer i Aktivitetscentret, Paraplyen og Bostøtten.

Næste år skal der så spares én million kroner i et budget på 18,7 millioner kroner. Medarbejderne påpeger, at normeringen flere steder allerede er meget lav, og man er meget sårbar ved sygdom og ferie, da der ikke er en vikarkonto.

Også medarbejderne på handicapområdet har i et høringssvar til budgetforliget fremhævet, at bemandingen allerede er så lav, at der ikke skal mere end en enkelt sygemelding til, før "korthuset" vælter. Hvis flere borgere sendes hjem til bostederne, flytter man bare problemet, mener de.

Handicaprådet refererer i sit høringssvar til, at der i konsekvensbeskrivelsen står "at borgere vil blive udvisiteret og rådgivet om at opsøge tilbud i andre regi f.eks. frivillighedsområdet".

- Det er grænsende til det perfide at skrive, at man vil udvisitere dem og henvise dem til frivilligområdet, mener Elly Duus Bloch og fortsætter:

- Hvor meget kan det frivillige område dække de opgaver, som kommunen burde varetage? Specielt taget i betragtning, at frivillighedskoordinatoren, som skulle understøtte det frivillige område, er blevet fyret.

Henning Sørensen (V), formand for udvalget for social, sundhed og beskæftigelse i Morsø Kommune, erkender, at kommunen i nogle situationer vil komme til at visitere lidt skarpere.

- Vi kan ikke gennemføre en spareøvelse på 22 millioner kroner inden for socialområdet, uden at det kommer til at gå ud over nogen. Sådan er situationen, siger han, med henvisning til, at social- og ældreområdet bærer en meget stor andel af den samlede besparelse i 2023.