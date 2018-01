Hattrick til Morsø Handelsgymnasium

MORS: Det er tredje gang i træk, at elever fra Morsø Handelsgymnasium hiver en førsteplads hjem til Regional Entreprenørskabsmesse, der dette år fandt sted lørdag i Aalborg. Ud over vinderteamet kvalificerede yderligere tre hold fra det lokale handelsgymnasium sig til den nationale del af entreprenørskabskonkurrencen.

Det er Fonden for Entreprenørskab, der står bag den årlige konkurrence, og Morsø Handelsgymnasium deltager hvert år.

- For vores elever er konkurrencen en rigtig god mulighed for, at de kan få prøvet deres idéer af i praksis og samtidig få erfaring med, hvad det kræver at drive egen virksomhed. Og konkurrenceelementet er kun med til at højne niveauet. De lægger lige den tand mere energi i det, når de ved, at de skal fremlægge for et eksternt dommerpanel, fortæller Pernille Græsbøl Eriksen, som underviser i innovation og afsætning på Morsø Handelsgymnasium.

I år deltog 115 hold i den regionale konkurrence, så eleverne fra Morsø Handelsgymnasium fik kamp til stregen. Alle hold skulle bedømmes indenfor kategorierne idé, produktudvikling, strategi, markedsføring og økonomi af fem uvildige dommere. Og eleverne fra Morsø Handelsgymnasium klarede sig flot. Skolen havde tilmeldt 10 hold, hvoraf de fire formåede at kvalificere sig til den nationale konkurrence, der afholdes i Odense d. 7. februar. De fire hold gik videre på følgende idéer:

LunchBag - et firma, der laver lækre madpakker bragt til døren

Spotless Boots - et firma, der har udviklet en støvlerenser til svinestalde

iProtect - et firma, der har udviklet en særlig beskyttelsesmaske til folk, der brækker næsen. En maske, som tilpasser sig den enkeltes hoved.

Tasteable - et firma, der laver bolsjer der stimulerer spytudviklingen til folk, som har mistet smagssansen