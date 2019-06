Havari tvinger Næssie i havn

NÆSSUND: Et havari i form af et knækket tandhjul er skyld i, at Næssundfærgen lige nu må ligge stille i havn. Uheldet skete under en af søndagens sejladser, som fik en mere brat afslutning end normalt.

Henrik Olsen, formand for Næssundfærgens Venner, forklarer:

- Vi havde skiftet et tandhjul for et stykke tid siden, og så røg der åbenbart nogle tænder på det hjul. Det betyder, at koblingen mister tryk, og så kan man ikke aktivere frem- og tilbageløbet. Det vil sige, at kaptajnen ikke kunne komme til at bakke. Det gør de normalt. De glider stille og roligt ind i havnen og kan så aktivere et tryk på koblingen, når de nærmer sig land og kan begynde at bakke, og det var det tryk, de ikke kunne få op. De nåede heldigvis lige i havn, med et puf, men heldigvis uden at nogen kom til skade.

Han tilføjer:

- Når man kommer ind i havn med godt fire kilometer i timen og rammer land, så kan man altså mærke det. Der er heldigvis ikke sket noget med skibet, men der var ikke så meget, der stod i skabene bagefter. Det var heldigvis en meget rutineret kaptajn, som har prøvet sådan noget før.

Der vil i løbet af i dag, mandag, komme en medarbejder fra Agger Værft for at besigtige skaden.

- Og så skal vi sandsynligvis hurtigst muligt have produceret de her tandhjul. Nu skal vi have lavet det ordentligt, så jeg tænker, at vi skal have specialfremstillet to tandhjul, så det ikke bliver noget med, at gammelt møder nyt, hvor tandhjulene griber ind i hinanden, siger Henrik Olsen.

Han kunne mandag morgen ikke sige noget om, hvor længe der kommer til at gå, inden Næssie er sejlklar igen.