Havnepromenade klar til sommer

NYKØBING: Morsø Kommune er gået i gang med at etablere den nye promenade, som skal forskønne Nykøbing Havn og sammenbinde hele strækningen fra Fasanvej til Ørodde.

Arbejdet er startet på strækningen ved Jens Juhls Kaj, og første etape forventes at være færdig til sommer.

- Det bliver et sted med liv og bevægelse, og noget der kan være med til at gøre Mors endnu mere attraktiv. Den nye promenade samler området og giver bedre muligheder for en tur langs havnen og vandet. Forløbet vil desuden gøre det lettere at færdes for alle gående og kørestolsbrugere, fortæller Meiner Nørgaard (DF), formand for udvalget for teknik og miljø.