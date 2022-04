Havørnen er der endnu: Falkoner var tæt på at fange den

LEGIND:Efter ikke at have været set i nogle dage, blev en hvidhovedet havørn tirsdag aften igen spottet ved Legind Sø på Mors.

Fuglen, der er undsluppet fra en fuglepark i Tyskland, blev første gang observeret ved Jesperhus Feriepark i sidste uge. Her forsøgte danske falkonerer at lokke fuglen til sig, og folk fra den tyske fuglepark kom også op for at gøre et forsøg, men uden held.

Det var Jens Peter Kjærgaard Jensen, dyrepasser ved Jesperhus, der tirsdag sidst på dagen fik øje på fuglen igen og kontaktede falkoner Morten Stricker. Denne kørte endnu en gang op til Mors, bevæbnet med lokkemad, nogle stykker daggammel kylling.

- Vi kom meget tæt på den. Der manglede lige det sidste, siger Morten Stricker og fortsætter:

- Den viste rigtig fine tegn på at komme ned. Han reagerede på et kald og fløj tilbage mod mig, men et par meter inden han landede på handsken, drejede han af. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis det havde været ejeren, der havde stået der, var han nok kommet ned. Så jeg tror stadig på, at det vil lykkes, hvis det er folk, den kender, der forsøger sig.

Morten Stricker kontaktede efterfølgende fugleparken, og han håber, at folk derfra vil komme op og gøre et nyt forsøg på at lokke den undslupne rovfugl til sig.

- Tyskerne var glade for at høre, at vi kom så tæt på, og at der er håb for, at han kommer ned på helt traditionel falkonervis, siger han.