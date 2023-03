Havørnepar yngler: Forbud mod at færdes ved reden

MORS:Et havørnepar yngler nu midt på Mors. De store rovfugle skiftes til at ligge og ruge i den kæmpestore rede, de har bygget i et træ i vådområdet Jølby Nor. For at beskytte de sky fugle mod forstyrrelse, har Morsø Kommune udstedt forbud mod at færdes i området omkring reden frem til 1. september.

Reden er placeret i et lille skovområde tæt ved Lyngbro Bæk vest for Vestmorsvej, og den kan tydeligt ses ude fra vejen. Kører man lidt op ad bakken i sydlig retning, så man kommer højere op i landskabet, kan man gennem kikkert eller teleskop se fuglen med det store, gule næb ligge oppe i reden. Hvis man er heldig, kan man måske samtidig se dens mage fouragere ude i vådområdet.

Det er på baggrund af flere henvendelser, Morsø Kommune har valgt at udstede forbud mod færdsel i området omkring reden, fremgår det af den afgørelse, som ligger på kommunens hjemmeside. Hvis ørnen forstyrres, mens den ruger, kan den finde på at opgive reden, og så går æggene tabt.

Der er i Morsø Kommune ikke siden artens forsvinden fra Danmark i 1911 registreret et redebyggende havørnepar, fremgår det af afgørelsen. Den store rovfugl genindvandrede til Danmark i 1995, og bestanden har siden været støt stigende.

Kommunen har udstedt forbud for offentligheden mod at færdes i et område på cirka 45 hektar i perioden fra 1. februar til 1. september. Der vil blive opsat skilte, der oplyser om adgangsforbuddet.