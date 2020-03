He-Va holder tidsplan på nybyggeri i Ørding

ØRDING:Trods udbredelsen af coronavirus, er det lykkes maskinfabrikken He-Va at holde tidsplanen på en fabriksudvidelse, der skal huse et nyt, topmoderne maleanlæg til fabrikkens afdeling i Ørding. Byggeriet blev sat i gang i sommeren 2019 og har fulgt tidsplanen, så det nye maleanlæg kan tages planmæssigt i brug fra 1. maj 2020.

- Efter coronaudbruddet har vi som bygherre følt et ekstra stort ansvar i forhold til en forsvarlig opførelse af byggeriet. Dette indebærer flere forholdsregler for håndværkerne på pladsen, herunder krav om god afstand og forbud mod forsamling af større grupper mennesker på ét sted, men også en tydelighed fra vores side om at bruge sund fornuft under arbejdet, siger administrerende direktør Villy Christiansen.

He-Va har samtidig bedt håndværkere om ikke at bruge fabrikkens toilet- og badfaciliteter samt henvist håndværkerne til deres egne biler i frokostpausen, der før virusudbruddet blev afholdt i kantinen hos maskinproducenten.

Finish og kapacitet

Det nye byggeri omfatter 1.800 kvadratmeter fabrikshal, hvor der i skrivende stund indrettes et topmoderne tokomponentmaleanlæg. Et tilsvarende anlæg bruges allerede på fabrikken i Nykøbing, og endnu et anlæg vil fremover forbedre flere aspekter af He-Vas produktion.

- Det nye maleanlæg giver bedre finish på vores maskiner til fordel for vores kunder, og samtidig giver det os et moderne, driftssikkert setup som kapacitetsmæssigt er fremtidssikret i forhold til den fortsat stigende efterspørgsel, vi oplever, siger teknisk direktør Heine Christiansen.

He-Vas investering i byggeri og maleanlæg anløber godt 27 millioner kroner. Anlægget giver – foruden øget kvalitet og kapacitet – også et bedre arbejdsmiljø for industrilakererne, der skal arbejde med systemet.

Godt tidspunkt

Forventet opstart af det nye maleanlæg i maj falder godt sammen med sæsonen i landbruget.

- Vi er efter alt at dømme ovre den værste travlhed fra forårssæsonen til maj, så vi kan få kørt anlægget godt i stilling, inden travlhed i forbindelse med levering til efterårssæsonen melder sig igen til sommer,” siger Heine Christiansen. Han konkluderer:

- Det er vigtigt for os, at vi i videst muligt omfang fortsætter med vores produktion og byggeplaner, da konsekvenserne af at gå i stå også kan blive store. Samtidig er vi glade, fordi det er lykkes at fastholde fremgang på byggeriet og fastholde danske arbejdspladser trods usædvanlige tider.